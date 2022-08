Para FADA, al país "no le faltan dólares" por las exportaciones agroindustriales que fueron récord

Las cadenas agroindustriales generaron un ingreso de US$ 31.000 millones en el primer semestre del año, el más alto de la historia y el reflejo de que a la Argentina "no le faltan dólares", explica el último informe de la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

Los números del primer semestre "demuestran que no faltan dólares, de hecho, han ingresado dólares como nunca antes en la historia. Sino que sobran pesos en un contexto de emisión monetaria, cepo cambiario y tipo de cambio oficial atrasado", estimaron.

Gobierno-agro, buen clima y reclamos hacia adelante

La entidad difundió su informe semestral "Monitor de Exportaciones Agroindustriales", una radiografía que analiza 20 complejos bajo la luz de diez indicadores.



Ese trabajo permite ver que desde la anterior edición, ocho complejos se destacan por haber aumentado sus exportaciones en dólares:

trigo (105%),

cebada (72%),

girasol (62%),

legumbres (55%),

limón (44%),

lácteo (38%),

maíz (27%) y

complejo avícola (22%).

Qué pasó con la recaudación en estos 6 meses del comienzo del año

Durante los primeros seis meses de 2022, la AFIP recaudó un total de US$ 5.684 millones en concepto de retenciones y las cadenas agroindustriales representaron el 94% de ese monto.

Si se agrupan los ingresos por cadenas, los cereales y oleaginosas explicaron el 92%, seguido por las economías regionales 2%, cadenas cárnicas con un 4%, lácteos 1% y el resto un 2%, detalló FADA.

Y puntualizó además que considerando el aporte de retenciones en soja, maíz y trigo, una provincia como Buenos Aires pierde ingresos por US$ 1.479 millones, Córdoba US$ 1.322 millones y Santa Fe US$ 868 millones.

El informe destacó también que la Argentina ocupa el primer puesto a nivel mundial de exportaciones de harina y aceite de soja, aceite y jugo de limón, porotos y maní.

El país es el segundo exportador mundial de yerba y maíz, tercero en leche en polvo, cuarto en peras, poroto de soja y aceite de girasol y quinto con camarones, langostinos y lanas.

"Si seguimos con la lógica de los podios y rankings también hay que mencionar las escaladas que tuvimos: con el complejo arroz pasamos del puesto 16° al 15, con el avícola del 11° al 10°, con la leche en polvo pasamos del 4° puesto al 3° y con el aceite de girasol también pasamos de ser 5° en el mundo a ocupar el 4° puesto", resaltó FADA.

Cuáles son los países que más compran los alimentos argentinos

Los países que más demandan los alientos argentinos son: Brasil (leche en polvo, porotos, peras, manzanas, trigo), Estados Unidos (limón, té, vinos, forestal), España (arroz, pescado), Países Bajos (maní), Alemania (lana), Siria (yerba), China (carne aviar y bovina, cebada), Vietnam (maíz), India (aceite de girasol, soja) y Angola (carne porcina).

Otro indicador que midió el estudio de FADA es la concentración de destinos: el 62% de las exportaciones agroindustriales argentinas se vende a los primeros cinco países compradores.

