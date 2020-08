El ministro de Economía, Martín Guzmán, anticipó que la negociación por la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "será dura y va a llevar meses", y estimó que "es posible que recién a comienzos del año que viene" se pueda "cerrar un acuerdo". "No lo vemos rápido el acuerdo por la cantidad de cuestiones que hay que negociar", indicó el funcionario este martes 11 de agosto en diálogo con FM Metro 95.1, y remarcó que el país discutirá "cada detalle sobre la base de la prudencia".



"Vamos a generar un debate amplio que va a llevar tiempo; vamos a discutir cada detalle sobre la base de la prudencia. Va a llevar meses, es posible que recién a comienzos del año que viene podamos cerrar", aseveró el titular del Palacio de Hacienda.

Argentina busca negociar un nuevo acuerdo con el organismo internacional de crédito, tras el fracaso del programa firmado en 2018, a través del cual el FMI otorgó un préstamo por 57 mil millones de dólares para el país, de los cuales desembolsó 44.

En ese sentido, Guzmán comentó: "Es cierto que muchos vieron el préstamo del Fondo como un apoyo explícito al Gobierno anterior, y así fue manifestado: un apoyo para que gane las elecciones. La economía finalmente se desplomó, como todos sabemos, y ahora nosotros estamos buscando resolver el problema".

Se busca acuerdo sin reformas con el FMI y equilibrio fiscal vía blanqueo

"Lo que se hizo con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no ha sido muy distinto de los programas que fracasaron a finales de los noventa en distintos lugares del mundo", añadió.

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda admitió que el FMI podría exigir cambios estructurales para cerrar un acuerdo, como una reforma laboral y y previsional, pero aclaró: "no vamos a aceptar nada que vaya en contra del desarrollo virtuoso y estable de la Argentina".



"Seguramente habrá intereses (del Fondo) que se van a ver manifestados en las negociaciones. No se tiene que descartar que ese tipo de pedidos puedan empezar a manifestarse", reconoció Guzmán, en alusión a las leyes ya reclamadas por el organismo en otras oportunidades.



El ministro también se refirió al acuerdo alcanzado con los acreedores privados: "Sabíamos que la deuda era un tema que debíamos resolver para poder avanzar con otros. La reestructuración no se terminó, está abierta hasta el 24 de agosto, pero obviamente nos va a dar cuando termine un horizonte más despejado para las políticas públicas", enfatizó.

Por último, Martín Guzmán elogió a la vicepresidenta Cristina Kirchner: "Con ella hubo un diálogo muy valioso en estos meses. Es una persona muy fuerte, comprometida y con mucha fuerza. Eso es algo que noto en todo el Frente de Todos en general", concluyó.

