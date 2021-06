Para Melconian, la 'santa soja' evitó una crisis mayor

Con su habitual estilo explosivo, el economista Carlos Melconian descartó que la estabilidad cambiaria de los últimos meses sea el resultado de una política económica acertada del Gobierno y la atribuyó a la liquidación de divisas aportada por la soja, que en las últimas semanas alcanzó las cotizaciones más altas en nueve años.

“¿Qué evitó una explosión cambiaria y financiera en Argentina? La santa soja. Si no venía la santa soja o el regalo de los Derechos Especiales de Giro (DEG) del FMI, volaba por el aire esto. No es política, ni slogan, ni ganas de hacer despelote. Esto es así”, aseguró el ex presidente del Banco Nación.

Melconian advirtió que el acuerdo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no va a “excitar” por su contenido, sino que se hará para que la Argentina no sea “paria mundial”.

Además de los compromisos por US$ 44.000 millones con el organismo multilateral de crédito, desde el 1 de junio rige el período de gracia de 60 días con el Club de París para el pago de US$ 2.400 millones, que si no se saldan antes del 31 de julio implicaría entrar en default con los países que integran ese grupo.

Para Melconian, una vez formalizado el acuerdo con el FMI la incógnita es “después qué va a venir” en materia de política económica, en un país que no crece desde hace una década. “Argentina tiene que encontrar la fórmula para volver a crecer. La crisis viene desde 2011. No crecer en términos económicos es estar en crisis”, indicó.

Consultado por el periodista Maximiliano Montenegro por la restructuración de deuda con acreedores privados que llevó a cabo en 2020 el ministro de Economía Martín Guzmán y las negociaciones para restructurar deudas con el Club de París o con el propio FMI, Melconian remarcó que el gobierno de Alberto Fernández eligió “no pagar”, pero no defaulteando sino “con acuerdos y pateando para adelante”.

Respecto al reparto de DEGs por 4,300 millones de dólares, que se prevé en agosto, Melconian aseguró: “Es el Loto: nos regalan una botella de whisky y vamos al cumpleaños del Fondo con la misma botella. Entre diciembre y enero se terminó la joda y te van a querer decir: “¿querés firmar o no querés firmar?”.

Commodities. En cuanto a la coyuntura actual, en la que la cotización del dólar se muestra estable desde hace varios meses, Melconian atribuyó el fenómeno al ingreso de divisas por “la santa soja”, que se tradujo en un incremento de liquidaciones por parte del sector agroexportador y un aumento de más de 230% interanual en la recaudación de los derechos de exportación, que aportaron a la administración nacional recursos extraordinarios no contemplados en el Presupuesto.

Sin esos fondos, aseguró, tanto la paridad cambiaria como la economía en general hubieran “volado por el aire”.

Con una tendencia a la suba que comenzó a vislumbrarse en el segundo semestre de 2020, la soja alcanzó el 12 de mayo su mayor cotización en el Mercado de Chicago, con 616,30 dólares la tonelada, en tanto en el último cierre quedó en un nivel de 567,06 dólares.

Esos ingresos fueron determinantes para que el déficit primario se redujera y, además hubiera recursos para hacer frente a los programas de emergencia en el marco de la segunda ola de la pandemia de coronavirus.