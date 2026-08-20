El Sindicato La Fraternidad oficializó la estructura de ingresos y las escalas salariales vigentes para los trabajadores representados en las distintas líneas operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Las planillas publicadas determinaron los valores obligatorios correspondientes al período mensual de agosto de 2026, fijando las sumas básicas, los ítems remunerativos y las asignaciones no remunerativas para cada función.

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El esquema previó los incrementos resultantes de las paritarias junto a una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 por única vez para el personal activo. Las grillas salariales constituyen la base formal de liquidación para el personal de conducción, inspección e instrucción técnica del sistema ferroviario nacional.

Belgrano Cargas y Logística (Líneas San Martín, Urquiza y Belgrano N° 2)

Las planillas salariales correspondientes a las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano N° 2 de Belgrano Cargas y Logística determinaron las siguientes sumas a partir del 1º de agosto de 2026:

- Director de Escuelas Técnicas: dispone de un sueldo básico de $1.950.765, una bonificación por profesionalidad en la conducción del 26% de $507.199 y un certificado de idoneidad no remunerativo del 10% de $195.076, alcanzando un total bruto de $2.653.040.

- Instructor Técnico: cuenta con un sueldo básico de $1.600.338, una bonificación por profesionalidad de $416.088 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $160.034, sumando un total bruto de $2.176.460.

- Inspector Técnico: percibe un sueldo básico de $1.556.684, una bonificación por profesionalidad de $404.738 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $155.668, lo que totaliza $2.117.090.

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- Conductor Eléctrico: cuenta con un sueldo básico de $1.237.857, una bonificación por profesionalidad de $321.843 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, totalizando un monto bruto de $1.683.485.

- Conductor Diésel: dispone de un sueldo básico de $1.237.857, una bonificación por profesionalidad de $321.843 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, alcanzando un total bruto de $1.683.485.

- Ayudante Conductor Habilitado: percibe un sueldo básico de $1.085.028, una bonificación por profesionalidad de $282.107 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $108.503, sumando un total de $1.475.638.

- Ayudante Conductor: cuenta con un sueldo básico de $964.619 y una bonificación por profesionalidad de $250.801, alcanzando un total bruto de $1.215.420.

- Aspirante a Ayudante de Conductor: dispone de un sueldo básico total de $753.704.

- Adicionales y Viáticos BCyL: el viático por maniobra o zona local se fijó en $13.034, el viático por pernoctada en $51.668 y el bono especial para Inspector CNRT o Instructor CENACAF se estableció en $1.128.654.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE - Líneas LSM, LGR, LBS, LM, LS, TDLC y LDyR)

La estructura para el personal de conducción y técnico de las líneas urbanas y de larga distancia de la empresa SOFSE estipuló las siguientes sumas remunerativas y no remunerativas para agosto de 2026:

- Coordinador Escuela: dispone de un básico de $2.575.008, un subtotal remunerativo de $2.575.008, un monto de viáticos (26 días) de $338.832 y un bono de certificación de conducción de $257.501, alcanzando un total bruto de $3.171.341.

- Instructor Técnico: cuenta con un básico de $1.741.978, un plus por conducción uniperso del 10% de $174.198 y una bonificación profesional de $452.914 (subtotal remunerativo de $2.369.090); más $174.198 de bono de certificación y $338.832 de viáticos, totalizando $2.882.120.

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- Inspector Técnico: percibe un básico de $1.695.208, un plus por conducción uniperso de $169.521 y una bonificación profesional de $440.754 (subtotal remunerativo de $2.305.483); más $338.832 de viáticos y $169.521 de bono de certificación, alcanzando un total bruto de $2.813.836.

- Conductor Eléctrico: dispone de un básico de $1.354.095, un plus por conducción uniperso de $135.410 y una bonificación profesional de $352.065 (subtotal remunerativo de $1.841.570); más $338.832 de viáticos y $135.410 de bono de certificación, totalizando $2.315.812.

- Conductor Diésel: cuenta con un básico de $1.354.095 y una bonificación profesional de $352.065 (subtotal remunerativo de $1.706.160); más $338.832 de viáticos y $135.410 de bono de certificación, alcanzando un total bruto de $2.180.402.

- Ayudante Conductor Habilitado: percibe un básico de $1.188.609 y una bonificación profesional de $309.038 (subtotal remunerativo de $1.497.647); más $338.832 de viáticos y $118.861 de bono de certificación, sumando un total bruto de $1.955.340.

- Ayudante Conductor: dispone de un básico de $1.064.224 y una bonificación profesional de $276.698 (subtotal remunerativo de $1.340.922); más $338.832 de viáticos, alcanzando un bruto de $1.679.754.

- Aspirante a Conductor: cuenta con un básico de $850.868 (subtotal remunerativo de $850.868); más $338.832 en concepto de viáticos, completando un total bruto de $1.189.700.

- Adicionales Convenio SOFSE: el viático por pernoctada se estableció en $51.647 y el viático diario en $13.032. Adicionalmente, se abonará un 25% del básico por Título Universitario y un 15% del básico por Título Terciario.

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Haberes previsionales, bonos y resoluciones oficiales de la ANSES

A través de las resoluciones publicadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el sector previsional contempló los siguientes haberes de referencia para agosto de 2026:

- Mínima Jubilatoria: quedó fijada en $419.775,93.

- Conductor y Pensionada de Conductor (Decreto 662/81): el haber registrado se estableció en $927.704,80.

- Personal Ferroviario (Resolución 406/89): el haber registrado ascendió a $713.619,08.

- Haber Máximo Previsional: se fijó en la suma de $2.824.694,49.

- Prestación Básica Universal (PBU): el monto oficial se ubicó en $192.028,32.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quedó determinada en $335.820,74.

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- Bases Imponibles: la base mínima previsional se pautó en $141.380,42 y la base máxima en $4.594.798,23.

- Bono Extraordinario Previsional: el Estado nacional dispuso la liquidación de un bono no remunerativo de un monto máximo de $70.000 para los titulares que perciban el haber mínimo previsional o sumas inferiores al tope resultante del haber mínimo más dicho suplemento.

GZ / lr