jueves 20 de agosto de 2026
ECONOMIA
Salarios

Paritaria ferroviaria de La Fraternidad: las escalas salariales completas para agosto de 2026

El sindicato La Fraternidad acordó los montos salariales de agosto de 2026 para el personal de conducción ferroviaria. El informe contempla los sueldos básicos, adicionales y viáticos.

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El Sindicato La Fraternidad oficializó la estructura de ingresos y las escalas salariales vigentes para los trabajadores representados en las distintas líneas operadas por Belgrano Cargas y Logística S.A. (BCyL) y la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE). Las planillas publicadas determinaron los valores obligatorios correspondientes al período mensual de agosto de 2026, fijando las sumas básicas, los ítems remunerativos y las asignaciones no remunerativas para cada función.

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El esquema previó los incrementos resultantes de las paritarias junto a una gratificación extraordinaria no remunerativa de $50.000 por única vez para el personal activo. Las grillas salariales constituyen la base formal de liquidación para el personal de conducción, inspección e instrucción técnica del sistema ferroviario nacional.

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Belgrano Cargas y Logística (Líneas San Martín, Urquiza y Belgrano N° 2)

Las planillas salariales correspondientes a las líneas San Martín, Urquiza y Belgrano N° 2 de Belgrano Cargas y Logística determinaron las siguientes sumas a partir del 1º de agosto de 2026:

- Director de Escuelas Técnicas: dispone de un sueldo básico de $1.950.765, una bonificación por profesionalidad en la conducción del 26% de $507.199 y un certificado de idoneidad no remunerativo del 10% de $195.076, alcanzando un total bruto de $2.653.040.

- Instructor Técnico: cuenta con un sueldo básico de $1.600.338, una bonificación por profesionalidad de $416.088 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $160.034, sumando un total bruto de $2.176.460.

- Inspector Técnico: percibe un sueldo básico de $1.556.684, una bonificación por profesionalidad de $404.738 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $155.668, lo que totaliza $2.117.090.

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- Conductor Eléctrico: cuenta con un sueldo básico de $1.237.857, una bonificación por profesionalidad de $321.843 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, totalizando un monto bruto de $1.683.485.

- Conductor Diésel: dispone de un sueldo básico de $1.237.857, una bonificación por profesionalidad de $321.843 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $123.786, alcanzando un total bruto de $1.683.485.

- Ayudante Conductor Habilitado: percibe un sueldo básico de $1.085.028, una bonificación por profesionalidad de $282.107 y un certificado de idoneidad no remunerativo de $108.503, sumando un total de $1.475.638.

- Ayudante Conductor: cuenta con un sueldo básico de $964.619 y una bonificación por profesionalidad de $250.801, alcanzando un total bruto de $1.215.420.

- Aspirante a Ayudante de Conductor: dispone de un sueldo básico total de $753.704.

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- Adicionales y Viáticos BCyL: el viático por maniobra o zona local se fijó en $13.034, el viático por pernoctada en $51.668 y el bono especial para Inspector CNRT o Instructor CENACAF se estableció en $1.128.654.

Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE - Líneas LSM, LGR, LBS, LM, LS, TDLC y LDyR)

La estructura para el personal de conducción y técnico de las líneas urbanas y de larga distancia de la empresa SOFSE estipuló las siguientes sumas remunerativas y no remunerativas para agosto de 2026:

- Coordinador Escuela: dispone de un básico de $2.575.008, un subtotal remunerativo de $2.575.008, un monto de viáticos (26 días) de $338.832 y un bono de certificación de conducción de $257.501, alcanzando un total bruto de $3.171.341.

- Instructor Técnico: cuenta con un básico de $1.741.978, un plus por conducción uniperso del 10% de $174.198 y una bonificación profesional de $452.914 (subtotal remunerativo de $2.369.090); más $174.198 de bono de certificación y $338.832 de viáticos, totalizando $2.882.120.

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- Inspector Técnico: percibe un básico de $1.695.208, un plus por conducción uniperso de $169.521 y una bonificación profesional de $440.754 (subtotal remunerativo de $2.305.483); más $338.832 de viáticos y $169.521 de bono de certificación, alcanzando un total bruto de $2.813.836.

- Conductor Eléctrico: dispone de un básico de $1.354.095, un plus por conducción uniperso de $135.410 y una bonificación profesional de $352.065 (subtotal remunerativo de $1.841.570); más $338.832 de viáticos y $135.410 de bono de certificación, totalizando $2.315.812.

- Conductor Diésel: cuenta con un básico de $1.354.095 y una bonificación profesional de $352.065 (subtotal remunerativo de $1.706.160); más $338.832 de viáticos y $135.410 de bono de certificación, alcanzando un total bruto de $2.180.402.

- Ayudante Conductor Habilitado: percibe un básico de $1.188.609 y una bonificación profesional de $309.038 (subtotal remunerativo de $1.497.647); más $338.832 de viáticos y $118.861 de bono de certificación, sumando un total bruto de $1.955.340.

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- Ayudante Conductor: dispone de un básico de $1.064.224 y una bonificación profesional de $276.698 (subtotal remunerativo de $1.340.922); más $338.832 de viáticos, alcanzando un bruto de $1.679.754.

- Aspirante a Conductor: cuenta con un básico de $850.868 (subtotal remunerativo de $850.868); más $338.832 en concepto de viáticos, completando un total bruto de $1.189.700.

- Adicionales Convenio SOFSE: el viático por pernoctada se estableció en $51.647 y el viático diario en $13.032. Adicionalmente, se abonará un 25% del básico por Título Universitario y un 15% del básico por Título Terciario.

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Haberes previsionales, bonos y resoluciones oficiales de la ANSES

A través de las resoluciones publicadas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), el sector previsional contempló los siguientes haberes de referencia para agosto de 2026:

- Mínima Jubilatoria: quedó fijada en $419.775,93.

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- Conductor y Pensionada de Conductor (Decreto 662/81): el haber registrado se estableció en $927.704,80.

- Personal Ferroviario (Resolución 406/89): el haber registrado ascendió a $713.619,08.

- Haber Máximo Previsional: se fijó en la suma de $2.824.694,49.

- Prestación Básica Universal (PBU): el monto oficial se ubicó en $192.028,32.

- Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): quedó determinada en $335.820,74.

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- Bases Imponibles: la base mínima previsional se pautó en $141.380,42 y la base máxima en $4.594.798,23.

- Bono Extraordinario Previsional: el Estado nacional dispuso la liquidación de un bono no remunerativo de un monto máximo de $70.000 para los titulares que perciban el haber mínimo previsional o sumas inferiores al tope resultante del haber mínimo más dicho suplemento.

GZ / lr

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