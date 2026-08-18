Paritarias: bancarios acordaron un sueldo inicial que supera los $2,5 millones

El gremio de los trabajadores bancarios cerró un acuerdo paritario con las cámaras empresariales, con un incremento de 2,1%. Por ello, los empleados que se inician en el rubro cobrarán en julio más de $2.500.000 de sueldo.

Según informó la AsociaciónBancaria, el sueldo inicial de un asalariado bancario en julio llega a los $2.463.354,74, al que se le suman $71.219,54 en concepto de participación en las ganancias, resultando un monto de $2.534.977,22.

Además, se acordó un monto mínimo de $2.196.354,74 por el Día del Bancario, a corregir por futuras actualizaciones.

El salario caduca antes del día 20: ya se piden adelantos de salarios a mitad de mes

Según el comunicado del gremio que conduce Sergio Palazzo, “esta actualización será de aplicación para todas las remuneraciones mensuales brutas, normales, habituales y totales, remunerativas y no remunerativas, incluyendo los adicionales convencionales y no convencionales, acumulando en estos siete meses del año un 19,3% sobre los salarios de diciembre de 2025”.

Se trata del mismo porcentaje de la inflación acumulada entre enero y julio informada por el INDEC.

“Se continuará durante el mes de agosto de 2026 con el mismo mecanismo de actualización y alcance estipulado hasta el momento. Asimismo, se retomará la negociación paritaria en la segunda quincena de septiembre de 2026”, añadió el gremio.

Salarios e inflación

De acuerdo con la última medición del INDEC, el promedio de los salarios aumentó 2,2% mensual en mayo marcando una suba real de 0,1% con respecto a la inflación del mes (2,1%).

El avance interanual de los ingresos se ubicó en 35,9%, mientras que la inflación se ubicó en 33,2%.

En el desglose, los salarios en el sector privado registrado avanzaron 2,0% mensual, mientras que a nivel interanual subieron un 29,3% quedando por debajo de la inflación en los dos casos.

LM