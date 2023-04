Pese a los esfuerzos del gobierno, el dólar blue trepó hasta los $ 400

Finalmente, y a pesar de los grandes esfuerzos del gobierno nacional para contenerlo, el dólar blue llegó a los $ 400. Este jueves 13, la divisa paralela trepaba tres pesos y alcanzaba este valor récord. De esta forma, la brecha con el oficial mayorista se ubica en 85,4%..

Sólo esta semana, el informal trepó siete pesos. En lo que va del 2023, la suba asciende a $53 después de cerrar el 2022 en $346. Cabe recordar que el año pasado, la moneda estadounidense saltó $138, en relación a los $ 208 con los que terminó el 2021.

Por su parte, los dólares financieros también operaban en suba. Así, el contado con liquidación se vendía a $402,91 y el Bolsa o MEP a $391,76.

Sigue el reclamo de las pymes por un tipo de cambio diferencial para impulsar exportaciones

En diálogo con Perfil.com, el economista Pablo Tigani señalaba que esta alza se debe a las correcciones que se hacen por la tasa de inflación. "Es evidente que había un retraso importante", resaltó.

En esa línea, Tigani detalló que la divisa estadounidense estaba anclada a expectativas inflacionarias y anclaba también el "pass through (pase a precios)". "O sea que el gobierno había hecho todo lo que podía para poder pararlo, pero es muy difícil detenerlo con la tasa de inflación actual y con el retraso relativo que traía", sentenció.

Este miércoles 12, el Banco Central compró US$ 2 millones, una cifra insignificante si se tiene en cuenta que en el mes lleva acumulado un saldo negativo de alrededor de US$ 414 millones. Las compras tuvieron lugar en una rueda en la que se registraron las primeras operaciones con el dólar soja, con ingresos por US$ 85,5 millones.

Arrancó el dólar agro, el BCRA volvió a comprar divisas pero el ritmo va lento

Riesgo país

El riesgo país aumente levemente un 0,1%. Cerca de las 14 horas, el índice que elabora la consulta JP Morgan se ubicaba en 2.387 pb.

