Arrancó el dólar agro, el BCRA volvió a comprar divisas pero el ritmo va lento

Finalmente, el miércoles 12 de abril se concretaron las primeras liquidaciones en el marco del “dólar agro”, la iniciativa que impulsa el Gobierno Nacional mientras busca sumar 9000 millones de dólares a las reservas del Banco Central.

En la tercera jornada desde su puesta en marcha se liquidaron, en total, unos u$s94 millones, lo que finalmente le permitió al BCRA realizar una compra de dólares en el mercado oficial de cambios por u$s 2 millones.

Vale recordar que el martes 11, el Central pudo concretar compras también por US$2 millones, y asi cortó con una racha de 23 ruedas consecutivas con ventas.

"Dólar agro": soja con plazo, Precios Justos, garantía de empleos y sanciones por no liquidar

Recién el miércoles los agroexportadores realizaron las primeras liquidaciones de divisas en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE), que comenzó el lunes, e ingresó durante la jornada casi US$ 94 millones.

En base a los números registrado en el Mercado Abierto Electrónico (MAE), se liquidaron US$ 93.968.026 bajo el esquema de cambio diferencial de $300 por dólar que establece el PIE hasta el 31 de mayo para el complejo sojero.

El plazo se extiende hasta el 31 de agosto para algunas producciones de las economías regionales, aunque en este caso todavía no están definidas cuáles podrán acceder a dicho beneficio.

Aún con poco volumen vendido

Más allá de haberse registrado las primeras liquidaciones, el mercado de granos continúa con poca actividad, en especial, si se lo compara con ediciones anteriores del PIE.

De todos modos, la industria cree que arrancará un mejor ritmo en los próximos días.

A propósito de ello, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-CEC), Gustavo Idígoras, afirmó a Télam que la compra de granos por parte del sector exportador y la liquidación de divisas en el marco del PIE cobrarán fuerza en los próximos días, una vez que las cuentas dolar linked se encuentren operativas.

Para el campo, el dólar agro es "recaudatorio para engrosar las raquíticas reservas"

Según explicó Idígoras, el decreto que puso en marcha el lunes el denominado "dólar agro" cuenta con "algunas novedades respecto a las anteriores ediciones, entre ellas la obligación de abrir nuevas cuentas en los bancos que sean dolar linked".

"Eso el sistema financiero todavía no está en condiciones de hacerlo, no es automático, por lo que el Banco Central está haciendo una serie de disposiciones para llevarlo a cabo. Hasta tanto esas cuentas no estén activas, no se puede comprar granos porque no hay manera de pagarlos", señaló Idígoras.

El denominado "dolar linked" prevé la apertura de cuentas en pesos que actualizan su valor de acuerdo a la cotización del dólar, por lo cual este instrumento sirve para realizar una suerte de dolarización de las tenencias.

El titular de Ciara-CEC proyectó que entre abril y mayo las ventas de soja pueden rondar las diez millones de toneladas equivalentes a US$ 5.000 millones, dependiendo de "la posición de venta de los productores.

LR