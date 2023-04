El Gobierno anunciará el "dólar agro" para más de diez sectores del campo

El Gobierno anunciará mañana el nuevo “dólar agro”, con beneficios cambiarios para sectores del campo, con capacidad de exportación y fuerte liquidación de divisas. También se aplicará una unificación de tipos de cambio tecnológicos.

El objetivo es lograr acumular y cuidar reservas durante los próximos tres meses y conseguir, así, cumplir con las metas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Se trata de una medida consensuada por Sergio Massa en su paso por Estados Unidos y que contemplará a más de diez actores del campo.

Según pudo saber PERFIL, el anuncio lo realizará Maasa junto al secretario de Agricultura, Juan José Bahillo, al filo del inicio del fin de semana largo, producto de las festividades por Semana Santa, y estarán presentes gobernadores y representantes del campo. Su puesta en marcha buscará llevar distensión al mercado cambiario, que mostró subas en la brecha entre el dólar oficial y los alternativos, ante la pérdida constante de reservas que sufrió el Banco Central durante marzo.

Este martes, el BCRA se desprendió de US$ 50 millones y en sólo dos días vendió US$ 310 millones, lo que significó casi un 10% del récord de pérdidas del primer trimestre, cuando debió poner en el mercado unos US$ 3.100 millones.

Más de diez sectores beneficiados

Fuentes oficiales confiaron que los sectores beneficiados serán más de diez y es por eso que habrá muchos gobernadores que recibirán la noticia con alivio, luego de la crisis de la sequía que golpeó con fuerza a la producción primaria. Para las economías regionales, el tipo de cambio especial tendrá una ventana de 90 días, a diferencia de los 30 en que se habilitará la tercera edición del “dólar soja”.

Con la liquidación sojera, el Central pretende conseguir hasta US$ 4.500 millones. Mientras que las economías regionales podrían aportar unos US$ 3.000 millones más. De lograr el objetivo de base, el Palacio de Hacienda buscará cumplir con las nuevas metas de acumulación de reservas que le impuso el FMI. Para eso, deberá sumar unos US$ 5.000 millones a las escuálidas reservas actuales, pero en el medio sufrirá el efecto del pago de importaciones, en el inicio del invierno y todavía con la necesidad de comprar gas, a la espera de la conexión del abastecimiento interno por Vaca Muerta.

Por ello, también anunciará la unificación de los dólares por importación de servicios. Así, los dólares vinculados a pagos de turismo, espectáculos y servicios, o llamados “Qatar”, Coldplay” y “Netflix”, tendrán una unificación de costos y el límite de US$ 300 para pagar el recargo será acortado. De este modo, el Gobierno buscará achicar el chorro de la canilla para la salida de los escasos dólares. Otra opción que se maneja es la aplicación de un impuesto al transporte para la importación, pero generaría conflictos con los costos industriales.

Respaldo del FMI

En el quinto piso del Palacio de Hacienda se tomaron una semana para realizar ajustes en el proyecto que le llevaron al FMI, durante la visita de Massa al Directorio del organismo multilateral de crédito, antes de la aprobación de las metas del primer trimestre. En el visto bueno pesó la pérdida de casi US$ 20.000 millones que se calcula que dejará la sequía del campo, ya que el país no tiene otras alternativas para sumar divisas por el canal productivo.

El cálculo de $300 sincera el valor del dólar comercial y busca achicar el pánico que generó el nuevo techo que habían alcanzado los financieros y el blue. Para un sector del mercado, la falta de divisas en el BCRA había dejado condiciones de devaluación brusca a la puerta de entrada, pero las nuevas condiciones cambiarias podrían relajar la presión cambiaria. Al menos así lo esperan en el Ministerio de Economía y, en principio, lo acompañarían los operadores consultados por este medio.

De hecho, existe un sector de la oposición dentro de Juntos por el Cambio que comenzó a sincerar que el precio de $300 para el tipo de cambio “está en equilibrio” y buscó desautorizar los augurios de explosión cambiaria en torno a los $400. Sucede que algunos integrantes de los equipos económicos de JxC temen que estalle una crisis inflacionaria que deje con poco margen de acción al próximo gobierno, según confesaron fuentes consultadas por este medio.

