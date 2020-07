El plan de Anne Krueger para la economía en pandemia

El aislamiento ante la pandemia de coronavirus obtiene apoyo de los sectores menos pensados. Lejos de los reclamos de algunos liberales contra la cuarentena, la ex número 2 del FMI y ex negociadora con la Argentina, Anne Krueger, remarca que no hay dudas: la reapertura de la economía solo funciona cuando tienen éxito las restricciones a la circulación.

En una nota publicada por Project Syndicate, remarcó “el secreto a voces” que pone fin al debate cuarentena vs. apertura de actividades: “Hasta que el virus sea derrotado, no se puede volver a la normalidad”. De lo contrario, el virus hace que no pueda haber recuperación económica sostenida y rápida hasta la llegada de vacunas eficaces y ampliamente disponibles, señaló la ahora profesora investigadora de la Universidad Johns Hopkins.

Los consumidores no confían en la reapertura y las empresas ven demasiada incertidumbre, sostiene la ex economista jefe del Banco Mundial. “Si los bloqueos hubieran sido efectivos y aplicados en todas partes, una rápida recuperación en forma de V habría sido completamente posible”, marca como hipótesis sobre la forma de la recuperación de la economía, una caída pronunciada pero una reactivación en la misma línea, algo que hoy no está en ningún pronóstico.

¿Vidas o Economía?

“La mejor esperanza para la economía global es que todos reconozcan que los epidemiólogos tenían razón. La relajación prematura ha causado costos adicionales innecesarios, tanto en términos de salud como de bienestar económico”, agrega, y remarca que los objetivos gemelos de derrotar al virus y revivir la economía “no son contradictorios, sino uno solo”.

“La conclusión clara de todo el mundo es que el alcance de las restricciones de cierre y el grado en que se siguen, es el factor más importante en la meteorización y luego en la recuperación de la pandemia”, indicó en medio de una crítica a las decisiones tomadas por Estados Unidos y la resistencia a las restricciones de algunos sectores de la sociedad.

Krueger hace foco en el caso de EE.UU., la presión por reabrir la economía y la resistencia de algunos sectores a cumplir las medidas. “Las fábricas reabrieron, y muchos establecimientos minoristas y otros servicios reanudaron sus operaciones, aunque a una capacidad reducida. Por un corto tiempo, la producción y el gasto del consumidor aumentaron significativamente. Pero en la mayoría de los casos, tan pronto como las personas comenzaran a relajar las medidas de precaución, el número de infecciones comenzaría a aumentar nuevamente”, recapituló la economista que negociaba con Néstor Kirchner y Roberto Lavagna tras el default de 2001.

“El resultado es un escenario de perder-perder. Las condiciones actuales no conducen a una mejora sostenida en la actividad económica ni a una reducción sostenida en los casos de COVID-19. Si los trabajadores de la salud, el equipo médico y la capacidad de prueba hubieran estado disponibles y debidamente asignados, las autoridades de salud pública podrían haber realizado el rastreo de contactos y la cuarentena en un nivel suficiente para frenar la propagación del virus”, remarca Krueger en el artículo de Project Syndicate.

