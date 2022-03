Por la disparada de los precios mundiales, el Gobierno analiza cambios en el fideicomiso de trigo

El trigo lleva acumulada un alza de 38,42% y de US$ 131,99 respecto al valor con el cual operaba en el día previo a la invasión de Rusia en Ucrania del 24 de febrero cuando se ubicaba en US$ 343,47 en el mercado estadounidense. Según los datos de ayer del mercado de Chicago, se ubicó en US$ 475,46 en los contratos para mayo con un aumento de 7,03% respecto del cierre de viernes. Y el recrudecimiento del conflicto bélico, sumado a la posible decisión norteamericana de frenar las compras de petróleo y trigo, entre otras cosas, está llevando el precio del cereal al impensado nivel de los 500 dólares la tonelada.

El gobierno Nacional sigue de cerca el panorama, y el 6 de marzo pasado oficializó la creación de un Fideicomiso de Trigo a través de la Resolución Conjunta 3/2022 publicada en Boletín Oficial, con la cual subsidia el precio del trigo para el mercado interno, lo que causó malestar entre la dirigencia gremial del campo y también desde los productores.

El precio internacional del trigo alcanzó un nuevo récord

Pero la situación de los aumentos de precios en los granos no remite, por eso hoy, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, indicó que el Gobierno está analizando reforzar el fideicomiso de trigo para morigerar las “tensiones en el mercado interno” frente a la suba de los precios internacionales del grano.



“Armamos un fideicomiso para garantizar que los productos de Precios Cuidados como los fideos y la harina tengan su insumo que es el trigo a un precio estable en el año; pero la suba ha sido muy fuerte así que estamos evaluando si hay que reforzar ese fideicomiso o tomar otras medidas para abordar las tensiones en el mercado interno”, aseguró Kulfas en diálogo con radio AM 990 y Radio La Red.



Frente a ello, el Gobierno nacional constituyó un fideicomiso de 800.000 toneladas para garantizar el abastecimiento y el precio de los alimentos producidos en base al grano.



Vale recordar que también el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, comentó en las últimas horas que podría ser posible tomar nuevas decisiones, dado que frente a la suba de los precios internacionales “las medidas pueden llegar a ser insuficientes”. Justamente, la cartera que dirige entablará reuniones con representantes de la industria molinera para reforzar los mecanismos de desacople.

Pese al rechazo del campo, el Gobierno implementó un fideicomiso para el trigo



En cuanto a los efectos de la guerra, Kulfas puntualizó que “en materia de efectos positivos está claro que las exportaciones van a valer más y va a haber más ingreso de dólares pero, al mismo tiempo vamos a tener que pagar más cara la energía que hay que importar”.



No obstante, explicó que el Plan Gas.Ar de estímulo implementado en 2020, “va a permitir importar mucho menos de lo que hubiese sido necesario sin el mismo”

Fideicomiso y críticas

Tal como lo definió la Resolución de Agricultura y Desarrollo Productivo, el fideicomiso tendrá vigencia hasta el 31 de enero del 2024 que contempla 800.000 toneladas para el consumo local y establece precios de referencia para alimentos básicos como fideos secos y harina a través del programa Precios Cuidados.

Justamente respecto al precio, es donde hay más discrepancias con la producción. Tal como se plantea en el anexo de la Resolución 3/2022, el precio del trigo en el fideicomiso será de $23.000 la tonelada.

Considerando ese valor a un precio de dólar blue serían aproximadamente u$s115, contra los casi u$s500 en los que cotiza en estos días Chicago, e incluso muy por debajo de los más de $34.000 que se pagaron en ruedas recientes en Rosario.

Desde la dirigencia del campo, la Mesa de Enlace había explicado por qué no sirven las medidas de este tipo. “Este intento de política no resolvería el problema, ya que lo que incide en los aumentos de precios, es la suba de los valores de los demás componentes del mismo como la logística, la distribución, el procesamiento, y la comercialización, por efecto de la inflación misma. Y también, y muy importante, es el componente impositivo. Creemos que esta propuesta de fideicomiso sería una retención encubierta y otro mordiscón fiscal al productor”.