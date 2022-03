El Gobierno busca crear un fideicomiso para que no aumenten fideos y harina

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, sostuvo una reunión este lunes con representantes de la industria molinera en medio de la preocupación por el impacto de la suba internacional del trigo y su impacto en el precio local del pan. El funcionario también puso de manifiesto la necesidad de reforzar mecanismos de desacople para estabilizar los valores de los alimentos a nivel local.

“Hace 20 días acordamos con los panaderos y molineros el precio del kilo del pan francés en un rango de $220 a $260 el kilo con una bolsa de harina a $1.300. Hoy al mediodía nos reunimos, ese acuerdo se está resquebrajando”, dijo Feletti a la radio AM 750.

Cabe recordar que este sábado el gobierno oficializó la creación del fideicomiso para subsidiar con US$ 25 millones a los paquetes de harina y los fideos secos que forman parte de “Precios Cuidados”. El esfuerzo vendrá desde los exportadores de maíz y de trigo.

No obstante, Feletti aseguró que “no es suficiente” con esa herramienta, por lo que insistió en que “debe disociarse el valor de las materias primas del precio del pan”. “Lo que más me preocupa hoy es la disparada del precio del trigo a niveles internacionales. La tonelada de $ 280 hace un mes a $ 490 que llegó estos días, es un impacto muy grande”.

Feletti se mostró positivo ante la buena noticia de que “suban los precios de lo que la Argentina exporta”, pero aseguró que “tiene que preservarse el consumo interno; si eso se traslada al precio del pan deja de ser una buena noticia”.

“Hoy el fideicomiso para asegurar el precio de la harina y fideos con 800.000 toneladas de trigo es insuficiente con esta suba de precios”, dejó muy en claro el secretario.

La herramienta, que regirá hasta el 31 de enero del 2024, funcionará bajo el nombre de “Fondo Anticíclico Agroalimentario” y prevé volcar unas 800.000 toneladas de trigo al mercado interno.

En ese sentido, el secretario detalló que “es el impacto del precio del trigo que hace que se retenga el grano. Los molinos, a pesar de que tienen (harina), también dudan porque no saben cuál es el precio”.

“Hay una presión muy grande en el trigo”, y puntualizó que “Ucrania y Rusia son exportadores de casi el 29% de las toneladas de trigo en el mundo y casi el 19% del maíz. Entonces la presión sobre esos granos en el precio es grande y si no tenés mecanismos suficientes de desacople, va a haber tensión”, agregó firme Feletti.

Al volver a remarcar que las medidas que se tomaron pueden llegar a ser insuficientes, Feletti acotó: “Lo he hablado con el ministro (Martín) Guzmán, con el ministro (Matías) Kulfas, hay que ir monitoreando”.

Al ser consultado sobre el reclamo de las entidades del sector agropecuario por las retenciones a las exportaciones, Feletti contestó: “Esto refleja la insolidaridad de la Mesa de Enlace y la Sociedad Rural con los argentinos”.

“Todos sabemos que si las retenciones son 0 el precio del pan va a ser a valor internacional. Nadie en la Argentina gana salarios a precios internacionales”, aclaró el secretario. “Pensar que se puede consumir pan con el precio del trigo a casi US$ 500 la tonelada sin ningún mecanismo de desacople de los precios internacionales, es decir: no coman pan”.

Raúl Santoandré, titular de la Federación Industrial Panaderil bonaerense, dijo que “esta semana tenemos varias reuniones con Comercio Interior y otras autoridades”, porque están “a la expectativa, ya que la harina sigue subiendo”.

“Los molineros están especulando, en ocho días el trigo por pizarra aumentó un 21,3% y en esos días la harina aumentó 29%. Hoy una bolsa de harina la tenés que comprar de $2.000 para arriba”, afirmó el titular.

Además, agregó que “las entregas no son normales, pedís 50 bolsas te mandan lo que quieren, en algunos casos excepcionales te mandan harina con boleta abierta”, lamentó.

“No sé el mecanismo que van a adoptar, pero los panaderos estamos sin poder elaborar nuestro producto. Si esta semana no hay un acuerdo esto va a volver a aumentar; estamos a la expectativa de las reuniones que vamos a tener”, concluyó.

