Panaderos se movilizarán en repudio a los aumentos de precios de insumos y tarifas

Este martes 15 de febrero habrá una movilización de panaderos en repudio a los aumentos de precios de insumos y tarifas. De acuerdo con la información brindada, un grupo de centros de panaderos de distintas ciudades del conurbano, se movilizarán frente al Ministerio de Producción de la Nación desde las 12 horas.

"No es una movilización en contra de nadie", explicó Gaston Mora, titular del Centro de Panaderos "27 de abril" de Avellaneda*. "Es una forma de visibilizar la situación que sufrimos y demostrar que no somos nosotros los que aumentamos el precio del pan, si no que somos el último eslabón en la cadena", sostuvo. Desde el sector advierten que los aumentos de precios de insumos, materias primas, combustible y tarifas de energía tienen graves efectos en su producción.

"Vamos a dar batalla y a pedir que se tomen medidas urgentes, porque sabemos es un alimento de primera necesidad en la mesa de las familias argentinas y conocemos perfectamente el malestar que generan los aumentos del pan en los barrios vulnerables", afirmó Mora.

También participarán de la movilización los centros de panaderos de Merlo, Quilmes, Moreno, General Rodríguez, Lomas de Zamora, Florencio Varela y otras localidades del conurbano.

RM