Postergan para el 30 de agosto la reunión del Consejo del Salario

El Ministerio de Producción y Trabajo informó en un comunicado que la reunión del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil se realizará el viernes 30 de agosto.

"Durante este encuentro se avanzará, junto a los representantes de los trabajadores y los empleadores, en un nuevo aumento del salario mínimo, vital y móvil, y de las prestaciones por desempleo", precisaron en el comunicado.

Y agregaron: "La designación de esta fecha permitirá una mayor planificación del trabajo junto a las nuevas autoridades del Ministerio de Hacienda, para avanzar en la implementación de lo resuelto durante el encuentro de los participantes del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil".

La reunión se concretaría dos semanas después de que el presidente Mauricio Macri realizara un anuncio con medidas económicas para trabajadores y Pymes y, entre ellos, el aumento del salario mínimo. Esa negociación quedará a cargo del ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica.

Pablo Micheli: "No creo que las centrales obreras aceptemos un aumento que no hace ni cosquillas"

Sobre la reunión con el Consejo del Salario, donde deberá acordar la suba del salario mínimo, Sica ya había confirmado que se comunicó con los integrantes de la Cámara Empresarial y la CGT. "Son temas que tenía en carpeta, que venía trabajando", aclaró.

Sin embargo, desde sectores sindicales desconfían de que se acepte la propuesta: "Es una decisión que tomaron sin discutir con las centrales de trabajadores y después convocando al Consejo de Salarios ya con un porcentaje fijado que es menos de la mitad de lo que necesita una familia para vivir", precisó Pablo Micheli.

No obstante, Micheli aseguró que "está bien que convoquen al Consejo de Salario" porque "es una institución democrática" pero no cree que desde las centrales obreras acepten la oferta. "No logra hacer ni cosquillas por la brutal devaluación con aumento de más del 30% del dólar", lamentó.

