Los precios de la ropa y calzado ya rozan el 100% de inflación interanual

Los precios estratosféricos que se observan en las vidrieras tuvieron su reflejo en la estadística del INDEC, la cual indicó que el rubro indumentaria y calzado ya subió casi 100% en los últimos doce meses.

Es el nivel que algunas consultoras están estimando para el IPC general cuando concluya el 2022. Los datos que difundió el INDEC arrojan que la suba del rubro "Prendas de vestir y calzado" fue del 8,5% en julio.

El rubro acumula una suba del 56,5% en lo que va del año y en los últimos doce meses marcó un crecimiento del 96,7%.

El calzado no para de aumentar.

Indumentaria y calzado crecieron más de 25 puntos por encima de la inflación promedio

Así, ropa y calzado crecieron más de 25 puntos por encima de la inflación promedio en el último año. Si sólo se toma el aglomerado Gran Buenos Aires (Capital y conurbano), la suba ya alcanza el 100,5%.

Por qué sube tanto la ropa

El rubro indumentaria es uno de los que más quejas recibe por las alzas de precios imparables. Los fabricantes lo adjudican a la hilandería que se importa, pero es llamativo el nivel de aceleración que tuvo el sector en materia de precios, a la par del incremento del consumo.

El sector de la indumentaria es uno de los sectores más protegidos de la economía.

"El desastre es total": la oposición criticó al gobierno nacional por la inflación récord

La queja de Alberto Fernández por la suba de la indumentaria

El presidente Alberto Fernández ya se quejó en público por la performance inflacionaria del sector. "Los protejo y los precios no paran de subir", había señalado el jefe de Estado meses atrás, al considerar que existe un "desmadre de precios en ese rubro. No dejo entrar productos elaborados de China y los precios no paran de subir acá", lamentó.

El tema será analizado por las nuevas autoridades de Comercio Interior, ya que en otros países no existe una distancia tan grande entre la inflación y el rubro indumentaria.

El sector textil argentino dice que hay insumos que alcanzaron precios récord, como las materias primas. Aseguran, además, que las importaciones de indumentaria están creciendo y las textiles fueron récord en 2021, a pesar de las trabas para comprar al exterior.

