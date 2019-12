"Algunas empresas ya no saben de donde sacar recursos", advirtió Claudio Belocopitt

Una de las primeras reacciones desde el firmamento empresario a las declaraciones del presidente Alberto Fernández pidiendo un "esfuerzo a quienes más tienen" fue este miércoles 11 de diciembre la del titular Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, quien consideró que "las empresas tienen la responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo", aunque advirtió que en algunos sectores la situación es tan crítica que "ya no hay de dónde sacar recursos".

"Estamos de acuerdo en que las empresas tienen la responsabilidad de mantener las fuentes de trabajo. Pero eso está implicando esfuerzos enormes y hay sectores en donde ya no hay de donde sacar", alertó sin medias tintas Belocopitt, que ya había criticado también con dureza muchas de las últimas decisiones de la administración del ex presidente Mauricio Macri, a la que volvió a acusar este miércoles 11 de "terminar haciendo barbaridades". Consultado por Radio Con Vos, el presidente de Swiss Medical admitió que en el tema deuda "no se puede pagar lo que se había comprometido", pero consideró también como primordial que "la negociación que hay que encarar tiene que dejarnos dentro del mundo".

Belocopitt había sido marcadamente crítico a fines de agosto cuando el macrismo habló de "reperfilamiento" de los vecimientos de deuda, enfatizando que se trataba de "una palabra nueva que inventaron para no decir que se la chorearon". "Los pilotos de tormentas se ven en las bravas, cualquier es buen piloto en primavera, y acá pusieron uno (apuntaba entonces al ministro Hernán Lacunza) que no solo apunta el avión a la montaña sino que acelera...".

"Los empresarios estamos realmente tristes, preocupados, calientes, enojados", había dicho Belocopitt, al considerar que todas las medidas tomadas post PASO "fueron horribles", cuestionando de manera especial la extensión por 6 meses de los vencimientos de lostítulos de deuda pública en pesos, porque impactaba "en dinero de la economía real que las empresas usaban para gastos corrientes".

También desde el sector empresario, este miércoles 11 de diciembre el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) Daniel Funes de Rioja consideró que "un acuerdo temporario" de precios y salarios podría ayudar a bajar las expectativas de inflación". Para el dirigente, a la inflación "hay que reducirla dramáticamente, pero es obvio que esto requiere una definición".

"Creo entonces que un acuerdo de precios y salarios de forma temporaria podría ayudar a bajar expectativas. Acá todo es dialogable", añadió. No obstante, Funes de Rioja, que también es presidente de la cámara de empresas de alimentos COPAL, aclaró que "en el sector productivo estamos trabajando a un 50% de la capacidad instalada. Y los balances de las grandes compañías están todos en rojo. Hay un tema de costos, que también pasa por el tema fiscal. Tenemos que ser realistas".

Por ese motivo, rechazó la posibilidad de un aumento generalizado de salarios, y se mostró dispuesto a "ayudar a los sectores de menores ingresos como se hizo en 2002 y 2003, para que accedan a la canasta básica". "Una cosa es hablar de aumentos generalizados en todos los sectores y otra, es entender la lógica de que en una crisis, con una parte de la población muy marginada, los esfuerzos y los beneficios tienen que llegarles a ellos primero que nada", enfatizó el empresario, en declaraciones a Radio La Red y luego destacadas por la agencia Noticias Argentinas.

