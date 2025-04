Presión por ajuste en provincias y municipios: en Chubut habrá tickets con detalles de IIBB y tasas locales

El reclamo por el achicamiento de los estados provinciales y municipales pasó de la etapa declarativa a la real. Sucede que Chubut se convirtió en la primera provincia que adhirió al Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor, que obliga a que los tickets de compra muestren los cargos adicionales por Ingresos Brutos y tasas municipales que se cobran en esa provincia, además del IVA y otros impuestos nacionales. Estos últimos vienen mostrándose en todo el país por grandes empresas desde el 1° de enero y por los demás comercios desde el inicio de abril, como también la publicidad y exhibición de precios totales y netos de impuestos.

La Legislatura provincial sancionó la ley por 24 votos a favor y una abstención. Mientras que otras cinco provincias anunciaron que se adherirán a la iniciativa, en respuesta a una carta enviada por Lógica, la ONG que impulsa este régimen. El fondo de la avanzada de transparencia es anterior al ajuste fiscal que el presidente Javier Milei impulsó en el Estado nacional, pero está en consonancia con el reclamo que la Casa Rosada les hizo a los gobernadores y con la presión que el empresariado realiza sobre todos los estados subnacionales para achicar los costos de los negocios privados.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que la decisión de ser la primera provincia en adherirse a la Transparencia Fiscal al Consumidor “muestra el grado de compromiso” de su Gobierno “para con los derechos del ciudadano”, y dijo que se enmarca en sus “políticas de transparencia en los ingresos y, sobre todo, de los gastos fiscales, como así también en nuestra calidad institucional de cara a la promoción de nuevas inversiones privadas”. “Cada provincia es autónoma para sancionar sus respectivos impuestos, pero es nuestra mínima obligación informárselo al ciudadano, más aún con la convocatoria que se nos realizó en esta ley”, sostuvo el mandatario provincial.

El presidente de Lógica, Matías Olivero Vila, recordó que la Argentina llegó “a tener los impuestos e inflación más altos del mundo a causa de una ciudadanía sin conciencia fiscal por un régimen que le ocultó en forma sistemática los impuestos”. “Con la transparencia fiscal se terminaron 50 años de la vergonzosa prohibición de mostrar el IVA al consumidor y se dejan de esconder otros impuestos detrás del vendedor y demás eslabones de la cadena, como ingresos brutos y tasas municipales, los más ocultos. La adhesión de Chubut es ejemplar y marca el camino. Nunca gobernadores e intendentes hubieran podido incurrir en sus excesos fiscales si se los hubiesen tenido que mostrar en la cara al ciudadano”, aseguró.

Modelo de ticket que deberán entregarse en Chubut

Olivero sostuvo que “la falta de conciencia fiscal llevó a que la ciudadanía no exigiera a los políticos conductas responsables en el gasto y en los impuestos que pesan en la vida cotidiana, en general más del 40% del precio final”. “Saber los tributos que soportamos nos empoderará para exigir tributos y gastos públicos lógicos, como también servicios acordes, en los tres niveles del Estado”, enfatizó.

El poderoso Grupo de los Seis (G6), que integran los sectores más representativos del círculo rojo local, elogió el acuerdo que el Gobierno logró con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el fin del cepo cambiario, pero reclamó como principal “desafío por delante” que “tanto Nación, provincias y municipios trabajen de manera coordinada para llevar el gasto público consolidado a niveles sostenibles, financiables con una estructura impositiva menos distorsiva, que promueva la inversión y la creación de empleo”.

Una propuesta que atravesó la campaña presidencial del 2023

Este régimen fue impulsado por Lógica, una ONG dedicada a generar conciencia fiscal en la sociedad, según se define. En 2023 les propuso a los candidatos presidenciales un compromiso de impulsar este régimen, que fue firmado por Milei, Patricia Bullrich y Juan Schiaretti. El presidente luego lo incluyó en la ley 27.743, en la cual se invitó a las provincias a adherirse para también visibilizar sus impuestos. Aunque no se preveía plazo, era esperable que adhirieran para la plena aplicación del régimen, el 1° de abril. Sin embargo, los dos renglones de tributos provinciales y municipales están por ahora vacíos, porque ninguna provincia llegó a tiempo, salvo Chubut.

Desde enero Lógica les envió dos sucesivas cartas a los 24 gobernadores y a una decena de funcionarios de cada provincia con dos preguntas. Sólo CABA, Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Mendoza y Misiones contestaron, declarando que sí se adherirán y que no aplicarán sanciones a los que, mientras tanto, visibilicen voluntariamente los tributos locales, señaló un comunicado de prensa.

Además de Chubut, Entre Ríos se activó y apunta a ser la próxima en adherirse. En otras seis provincias se presentaron nueve proyectos de adhesión, pero por la oposición de cada provincia. Lógica inició una campaña de difusión en la cual destacarán las provincias que se adhieran como las que no lo hagan, principalmente, la cual correrá en simultáneo con la campaña legislativa de este año. Olivero afirmó que “es muy plausible que Chubut decida transparentar sus tributos locales, en el marco de una resistencia general de las provincias, que es inadmisible”.

“Esta no es como la invitación del RIGI, donde las provincias ponen en juego su recaudación, por lo que podrían rechazarla. Sino que es sólo información. Desde Lógica sostenemos que las provincias están obligadas a adherirse por dos mandatos del artículo 42 de la Constitución. Es una invitación-exhortación. Tuvieron más de 9 meses e incluso pueden adherir en un día, vía decreto provincial, porque no modifican tributos. No hay razones para no decirle la verdad fiscal al ciudadano. Debemos exigir estas adhesiones desde todos los sectores de la sociedad civil, en este año electoral”, aseguró Olivero.

