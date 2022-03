¿Puede Argentina posicionarse como un país exportador de hidrocarburos?

En el marco de la décimo tercera Exposición Argentina Oil & Gas, se llevó a cabo la segunda jornada del ciclo “Encuentro con los CEOs” una serie de conferencias que reúnen a los líderes y conductores de las empresas protagonistas del mercado. Uno de los temas tratados fue de qué manera responden los empresarios nacionales de la industria del Oil & Gas ante la nueva coyuntura geopolítico mundial.

Martín Guzmán: "Queremos que Argentina produzca GNL"

En ese sentido, Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, argumentó que para evaluar el escenario actual y el efecto de la invasión de Rusia a Ucrania, hay que ampliar la mirada y analizar en qué contexto esto tiene lugar. “El contexto ya era complicado desde antes. Ahora Europa tiene que reemplazar el gas natural de Rusia porque las políticas de seguridad nacional toman preminencia sobre el mercado, pero ahí el problema es el GNL porque no existen cantidades adicionales de oferta para cubrir esa demanda”, advirtió el directivo.

“Venimos de un marco complicado en el que las empresas estamos restringidas financieramente para hacer inversiones e incrementar la producción. Por eso, si bien es una oportunidad para el país, no se sabe quién va a suplir esa demanda que se presenta tras el conflicto”, agregó. Asimismo, señaló que los precios altos “son una mala noticia para la balanza comercial del país”.

También, comentó que, si bien la incertidumbre no permite anticipar cómo seguirá la tendencia, no se imagina un 2022 con precios en baja. “El problema son las importaciones y estos precios ahora obligan a rever la estrategia original. Lo positivo es que estas situaciones te llevan a reorganizar las prioridades y encontrar un equilibrio, por eso, tenemos que repuntar Vaca Muerta: las reservas que tenemos alcanzan para cubrir seis veces el consumo de Argentina los próximos 30 años”, aseveró.

Entre los proyectos que mencionó Bulgheroni, se destacó la construcción de una planta de Gas Natural Licuado que demandará una inversión de entre 10 y 15 mil millones de dólares, junto con un gasoducto desde Vaca Muerta y almacenamiento e infraestructura portuaria para la generación de 4,5 a 13 millones de toneladas de GNL, según la progresividad del proyecto.

Martín Guzmán dijo que la guerra en Europa "nos golpeó en el precio del gas"

En el siguiente panel, Ernesto López Anadón, presidente del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) planteó como moderador el tema de una posible posición de Argentina como país exportador de hidrocarburos. Al respecto, el presidente de Shell Argentina, Sean Rooney, destacó la calidad de los servicios y los recursos humanos que tiene el país para que se dé ese proceso. “Son excelentes y eso me entusiasma, está la industria, los recursos y también, la demanda. Lo que es complicado para Argentina es ser competitiva a nivel global, pero si se dan las condiciones es posible”, resumió el ejecutivo.

Rooney aprovechó su momento para recalcar que la compañía "está ajustando las inversiones en desarrollos de mínimo impacto, por lo que la meta es seguir abasteciendo con energía confiable, con mínimo impacto, tanto para el mercado doméstico como para exportar al mundo con divisas que el país puede utilizar en gas, renovables y captura de carbono".

Por su parte, el director general de Total Austral y director general de Cono Sur de Total Energies, Javier Rielo, subrayó que es muy difícil que el país llegue a exportar y que “primero tenemos que garantizar del invierno que viene, no de este año porque este año ya está perdido. Definitivamente, antes de exportar tenemos que garantizar lo local”. “Tenemos todo para seguir creciendo. Vaca Muerta se complementa perfectamente con todo lo que tenemos por hacer con el offshore, y en eso tenemos un potencial y una historia que nos permite demostrar que se puede producir y realizar sin riesgo. No hay razón para que este desarrollo no se dé en Argentina”, resaltó.

El secretario de Energía advirtió a Martín Guzmán: “Argentina se queda sin gas”

En el último panel, Manfred Böckmann, director general de Wintershall Dea Argentina, sostuvo que Argentina sigue siendo un pilar importante en cuanto al gas natural. “Si bien las circunstancias cambiaron -no solo por la guerra sino también por el cambio climático, entre otros factores-, seguramente hay una oportunidad para Argentina, pero creo que esa oportunidad ha estado allí todo el tiempo”, remarcó y apuntó que la estrategia de la compañía es enfocarse en el gas como impulso de la transición energético y desarrollar el hidrógeno. “El país tiene un gran potencial también con el hidrógeno”, completó.

A su turno, Teófilo Lacroze, presidente de Raízen Argentina, dijo que, "hoy tenemos precios muy por debajo que cualquier otro país, con excepción probablemente de Venezuela. Pero a mediano y largo plazo, tenemos que tener reglas claras acerca de cómo se moverá ese sendero de precios para poder hacer inversiones”. Además, mencionó la necesidad de tener acceso a las divisas y más crudo disponible “porque algunas refinerías hoy tienen ociosidad”.

En tanto, el director ejecutivo de Exploración y Producción de Pampa Energía, Horacio Turri, opinó que “es interesante ver a Vaca Muerta desde una perspectiva más macro. La escasez de lo que abunda. Pasó con el campo a fines del siglo XIX: teníamos un país con un recurso gigantesco para su demanda interna que no estaba aprovechado. Con los ferrocarriles se pudo activar la exportación. Es lo que nos pasa en este siglo con los gasoductos, para eso los necesitamos”.

“Si pensamos que la transición energética va a durar 50 años sería necesario multiplicar por 10 lo que necesitamos para que los recursos de Vaca Muerta se agoten. Por eso, tenemos que pensar en más transporte para poder industrializar ese gas y exportar”, concluyó.

RM