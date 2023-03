¿Qué ciudades tienen mayores ingresos en dólares en la Argentina?

Aún no se enfiaron las noticias sobre el índice de pobreza que publicó en las últimas horas el INDEC sobre el segundo semestre de 2022 en que evidenció un aumento al alcanzar a los 18 millones de personas (39,2%).

En la Argentina hay provincias en las que la gente vive con algo más de 2 dólares de ingreso diario. El dato surge de la consultora Focus Market que elaboró un informe para medir dónde pega más fuerte la pobreza en la Argentina, aunque en este caso le dio una vuelta de tuerca y usó como termómetro al dólar. El dato mostró la preocupante realidad de que en el país los ingresos promedios en billetes verdes en muchos casos no llegan a los dos dólares por día.

La consultora que dirige el economista Damián Di Pace revela números de una realidad dolorosa, y más cuando se los compara con países vecinos. De hecho, mientras el ingreso promedio en la Argentina es de u$s 222 en forma mensual (se tomó como metodología los valores nominales valuados al dólar paralelo), en Brasil o Uruguay en términos comparativos son u$s 370 y u$s 772, muy alejados de los números locales.

Clases sociales y consumo: lejos de la "clase media", hoy la Argentina es heterogénea

¿Cuánto dinero se gana por día en las distintas provincias?

Al evaluar el Ingreso diario pér capita en los diferentes rincones del país, mientras que en CABA y Córdoba cuentan con u$s 8 y u$s 4,25 respectivamente, en la punta opuesta aparecen provincias como Chaco y Formosa que viven en promedio con u$s 2,76 y u$s 2,78 respectivamente por día.

La curva con los datos que compartimos a continuación muestra que, luego de la ciudad de Buenos Aires, las provincias con mayores ingresos resultan las patagónicas. Así, la segunda ciudad con mayores ingresos del país es Tierra del Fuego (7,68 dólares/día/hab), seguida por Chubut (u$S 6,06), Santa Cruz con u$s 5,78. y 5,23 Neuquén.

En el otro extremo, entre las provincias con menores ingresos diarios en dólares aparecen además de Chaco y Formosa, La Rioja con menos de 3 dólares por día; y Santiago del Estero con apenas unas centésimas por encima de los 3 dólares diarios. A grosso modo y medido en el paralelo, esto es algo así como unos 1200 pesos al día,

Más allá de la realidad planteada, tal vez lo que más llama la atención es lo que analiza Di Pace, director de la consultora, en tanto no identifica planes para revertir esta situación a largo plazo. "Argentina requiere comenzar a plantear reformas profundas y concientizar a nuestra sociedad sobre la importancia de las mismas. Desde donde estamos y hacia donde debemos ir", indicó y agregó que lejos de esto, "nuestros políticos están en la chicana de internas de partido, de respuestas de coyuntura y agenda de medios, de sondeos de campaña y búsqueda de temas de tendencia para no perder visibilidad".

Agustín Salvia: "El índice de pobreza estará cercano al 39%"

Y mientras seguimos escuchando como un mantra que nuestro país tiene recursos y condiciones para estar en otra situación, la realidad sigue siendo muy dura. Más de la mitad de los chicos en la Argentina son pobres.

Otra mirada: el ingreso según la ocupación

El análisis también la media del ingreso por ocupación y la brecha con y sin descuento jubilatorio en dólares, es decir personas que están en blanco y la informalidad. Ahí encontraron distancias muy profundas.

En Catamarca la brecha en dólares es de 131%, en Corrientes es de 215%, en Misiones 173 %, en Tucumán 146 %.

¿Qué se necesita para cambiar esta realidad?

Para el economista se necesita una "política económica estable y predecible, inflación controlada y en descenso, tasa de interés estable, moneda fuerte, ser atractivos para la inversión privada y crear un ambiente favorable para los negocios".

Y agrego: "Necesitamos mejorar la productividad de nuestra economía a través de carreteras, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones y energía sin que el sector público sea un obstáculo sino la puerta de entrada. Necesitamos un ámbito político y jurídico estable; saber que si pongo un negocio las reglas son a favor del que lo puso y se arriesgó para que produzca cada vez más, que si le va mal al Estado ajusta el Estado no toma al privado de rehén para que pague con su negocio aquel negocio que el político dentro del Estado no quiere perder", señaló.

LR