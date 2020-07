Qué comercios podrían solicitar la condonación del Inmobiliario/ABL en CABA

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires elevó el pasado 30 de junio un proyecto de Ley a la Legislatura porteña, con el objeto de implementar medidas de alivio económico para aquellos comercios no esenciales cuyas actividades se vieron afectadas durante la cuarentena. El proyecto será tratado el próximo 16 de julio y se espera que con la Ley aprobada surjan beneficios importantes para los comercios que tuvieron que mantenerse cerrados en la pandemia, y que con el regreso a la Fase 1 de la Cuarentena, debieron volver a cerrar. Entre las medidas de alivio aparece la condonación del Impuesto Inmobiliario/ABL durante junio y julio para aquellos comercios cuyas actividades sean no esenciales y se dediquen a la venta de bienes y la prestación de servicios.

Esta acción beneficiará a más de 110 mil comercios, entre los que se destacan bares, restaurantes, librerías, peluquerías, jugueterías, hoteles y gimnasios, entre otros.

Desde el Ministerio de Hacienda del Gobierno de la Ciudad indicaron que la condonación del pago del impuesto Inmobiliario/ ABL en junio y julio no es automático, sino que una vez aprobada la ley, el comerciante deberá ingresar a la página web de la AGIP y allí solicitar la condonación de este impuesto por los meses previstos. "Esto es necesario ya que no todos los comercios se van a ver beneficiados con esta medida. Sólo los de carácter no esencial", señalaron.

Cabe destacar que esta medida beneficia a aquellos comercios cuyas actividades sean no esenciales. No se encuentran comprendidos en esta medida aquellos comercios considerados esenciales que estuvieron abiertos o en funcionamiento desde el primer día, tales como bancos, supermercados, farmacias, carnicerías y verdulerías.

Avanza el proyecto para aliviar a comercios barriales

En el caso en que el comercio ya haya pagado los impuestos, desde el Gobierno de la Ciudad indican que "se les computará ese pago como un crédito fiscal para cancelar las próximas cuotas del impuesto. Lo mismo para quien realizó el pago anual, sólo que en este caso ese crédito fiscal quedará abierto para el año que viene".

La condonación de Impuesto Inomibliiario / ABL en la Ciudad de Buenos AIres sólo estará disponible para los comercios de actividades no esenciales en la pandemia como bares, restaurantes, librerías, peluquerías y jugueterías, entre otros.

Entre las medidas de alivio para los comercios de rubros no escenciales, el gobierno porteño incluyó también la condonación del impuesto al uso del espacio público para las actividades comerciales en la vía pública, también para los meses de junio y julio.

Además, sumaron la prórroga de la suspensión de embargos, que se extenderá hasta el 31 de agosto.

Fuentes oficiales indicaron que "la implementación de estas medidas representará para la Ciudad de Buenos Aires un costo fiscal total de 600 millones de pesos".

Armando Pepe: «Esta ley perjudica a los inquilinos»

Por otra parte, el gobierno porteño impulsará también una nueva línea de créditos accesibles a través del Banco Ciudad, destinada a la recomposición del capital de trabajo para los comercios de CABA con actividad no esencial. "Se trata de una propuesta de financiamiento que flexibiliza al máximo las condiciones de los préstamos para garantizar que puedan acceder a ellos la mayor cantidad posible de comercios, y dispone para el otorgamiento una gestión ágil de manera digital", indicaron desde la web del Gobierno de la Ciudad.

Los nuevos préstamos, por un monto máximo de $500.000 por comercio, tendrán una tasa de interés reducida, estableciéndose una tasa fija del 12% (TNA), la cual contiene un subsidio de 12 puntos porcentuales otorgados en partes iguales por el Gobierno de la Ciudad y por el Banco Ciudad.

Además, tendría una extensión de plazos que contemplan un período de gracia inicial de hasta 6 meses para el pago del capital e intereses y luego hasta 18 cuotas fijas (abonando la primera cuota en enero de 2021).

LR/FeL