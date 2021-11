Qué pasa con los precios de la carne y por qué para la producción son "valores lógicos"

En la Argentina, la carne bovina es uno de los productos más sensibles en cuanto a precios y también por lo que supone para el consumo, aunque hoy esté en un piso de 47 kilos. Y quizá por eso suele encender las alarmas cuando comienza a inquietarse el valor al mostrador.

Al gobierno le preocupa la situación, y con el 20% de aumento registrado en los últimos días se lo ve bien atento a la dinámica que muestran los precios. Ayer, sin ir más lejos, Martín Guzmán se reunió con Matías Kulfas, Julián Domínguez y Roberto Feletti. Y la producción siguió atenta el encuentro. Ven en Domínguez un "interlocutor". Pero no saben qué decidirá el gobierno. Y esperan.

Guzmán se enfoca en la carne: reunión de ministros para asegurar "estabilidad de precios"

Además, explican que la "recomposición de precios" no es desmedida, sino que era esperada, porque algunos sectores como los feedlots, venían de un año sin rentabilidad.

En el Monitor Ganadero que realiza la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina se explica que el aumento que se viene registrando en las carnicerías es un efecto del cepo a las exportaciones sobre los precios de la hacienda y de la carne que se agotó. "La medida deprimió los precios durante 5 meses, pero en noviembre comenzó el repunte, tanto de la hacienda en Liniers como de los precios al consumidor"; evaluaron.

Y en relación a los corrales advierten que "el incremento del precio del ternero presiona sobre el margen del feedlot cuya ocupación no logra hacer pie y se ubica en torno al 60%. Esto significa menor oferta de hacienda liviana desde los feedlots comerciales".

Valores lógicos

Una de las cosas con las que machaca la producción es que la ganadería tiene tiempos muy distintos a otras actividades. Los ciclos de 2 años para producir un novillo, desde su gestación hasta su venta para faena, requieren políticas de largo plazo. Para Daniel Urcía, titular de FIFRA (Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas), "Si el gobierno no hace nada y sólo se preocupa cuando los precios suben, va a ser siempre tarde porque corre la carrera de atrás", alegó en diálogo con PERFIL. Y recordó que en ganadería, lo que se haga hoy repercutirá en aumentos de hacienda recién en 1,5 a 2 años.

Alberto Williams: "El kilo de asado está a 1.000 pesos, el Gobierno tiene que hacer algo"

Urcía recordó que le han venido pidiendo al gobierno que tome medidas para incentivar la oferta de carne, entre ellas préstamos para los feedlots o incentivos fiscales para la tenencia de hacienda. Sin embargo, estos no se materializaron.

El titular de FIFRA reconoció el aumento que se ve hoy en las carnicerías pero lo definió como "valores lógicos". "Considerando que la carne tuvo un último la primer quincena de junio, sólo la inflacion acumulada de junio a noviembre, es de 18 a 20%. A su vez, si venimos alertando que el ciclo ganadero desde el destete al engorde no es rentable -hace practicamente un año que el resultado del engorde a corral es negativo-entonces se necesita una recría, con lo cual lleva más tiempo terminar ese animal. Y con una menor oferta, el aumento se iba a dar. Justo sucedió el fin de semanas de elecciones".

La estacionalidad

En estos meses del año suele haber una menor oferta de animales. Así y todo, la situación para Urcía está más agravada por la menor oferta instantánea que es la que viene de los corrales.

"Por eso digo que los precios que tenemos son lógicos. Además, esta recomposición de precios es bievenida porque asegura oferta ganadera en el futuro", argumentó. "Sin recomposición de precios no hay producción ganadera, y sin producción los precios serían carísimos", explicó.

Respecto a la situación de los frigoríficos la consideró como "el peor de los escenarios" entre la disminucóin de la actividad por la caída del consumo frente a la recomposición de precios y también por menor exportación. Además, recordó que se da una caída de valor de las menudencias, cuero y sebo en esta parte del año, con lo cual "ahora, el costo de servicios de faena supera el valor de recupero de los subproductos", aseguró.

Cuánto subieron los precios

David Miazzo, economista Jefe de FADA, explicó a Perfil que en las primeras semanas de noviembre, comenzó a subir la hacienda en Liniers y luego el precio en la carnicería. "En mi opinión muy por debajo del 25% que está dando vuelta, pero si una suba sustancial", dijo.

Para Miazzo también lo que hay detrás del aumento de precios es una caída de la oferta de hacienda y de la faena, y apeló a las cifras: "en octubre la faena fue 13,9% menor a la de octubre de 2020".

En cuanto a los precios que viene registrando el asado, el economista aportó datos interesantes: "Entre mayo y octubre el precio real del asado bajó 13%, pero en el mismo periodo, la inflación acumulada fue de 20,6%, y el Banco Central emitió para financiar al gobierno nacional más de $1 billón ($4,7 millones por minuto)".

Miazzo explicó que tomó mayo para el análisis porque fue el mes en el que comenzaron las restricciones a las exportaciones, al tiempo que el dato de precio de asado e inflación corresponde al INDEC y el de emisión al BCRA.

Finalmente y en relación al aumento actual, Urcía explicó que para la industria no fue noticia. "Lo esperábamos desde agosto. No sabíamos cuándo sucedería, pero sabíamos que se tenía que dar esta recomposición", comentó.

En cuanto a lo que cabe esperar con los precios a futuro, no se mostró partidario de que haya más subas. "No creo que suban mas hacia fin de año, no veo margen. Esta semana es atípica porque es post elecciones, con lluvias en la provincias de Bs As y en vísperas de un fin de semana largo. La semana que viene los precios se van a acomodar a su realidad", estimó.

SIn embargo, para Miazzo de FADA "la presión sobre los precios va a estar, tanto por este lado de la oferta, como por el lado de la inflación y la emisión", aseguró.

Habrá que ver qué movida realiza el gobierno ahora. La presencia de Roberto Feletti en la reunión de ministros de ayer, ya parece evidenciar algo.