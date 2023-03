A pesar de la debilidad de las exportaciones y la acumulación de reservas a través del canal productivo que marcará al primer cuatrimestre del año, el Banco Central logró incrementar su poder de fuego para dar batalla a un eventual intento de devaluación, gracias al ingreso de casi 2.700 millones de dólares a las reservas internacionales de libre disponibilidad.

La novedad, que incluyó dos créditos de organismos internacionales y la activación de otro tramo del swap con China, llegó a la par de la desmentida del Ministerio de Economía de tener en agenda un plan de desdoblamiento cambiario.

Fuentes del equipo económico, consultadas por PERFIL, descartaron los rumores de desdoblamiento, que señalaban una debilidad en el frente cambiario por el bajo nivel de reservas y el condicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI) para intervenir en el mercado paralelo. Sin permiso para operar, el ensanchamiento de la brecha entre el dólar oficial y los financieros y el paralelo podría generar una corrida. Como contragolpe, destacaron que el ingreso de divisas internacionales de libre disponibilidad permitirá evitar una devaluación brusca.

Organismos multilaterales fortalecieron las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en US$ 680,4 millones, a través de desembolsos de US$ 285,4 millones por parte de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y de US$ 395 millonesdesde el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Son parte de los anuncios de créditos que realizara el ministro Sergio Massa y que van ingresando a las reservas y son de libre disponibilidad, indicaron desde el Palacio de Hacienda.

Por otra parte, el BCRA se encuentra a la espera de dos desembolsos por mil millones de dólares cada uno, correspondientes al swap vigente con el Banco del Pueblo de China. El primero ingresaría en los últimos días de marzo, mientras que el siguiente lo haría en abril, según fuentes del Ministerio de Economía. El Banco Central ya había efectivizado desembolsos por tres mil millones de dólares.

El Gobierno acordó con el FMI un cambio de metas de acumulación de reservas para 2023 por la sequía

Estos desembolsos forman parte del swap por US$ 18.500 millones, de los cuales US$ 5.000 millones iban a ser de libres disponibilidad.

A partir de estas cifras, desde el Ministerio de Economía salieron a desmentir la implementación de un desdoblamiento cambiario y hacen hincapié estos desembolsos no alteran el nivel de reservas internacionales, sino que dan liquidez para intervenciones en el mercado cambiario.

Las fuentes consultadas, sostuvieron que para las empresas que comercialicen con China en monedas locales, es decir que paguen en yuanes, se evalúa la posibilidad de cambiar los plazos de pagos.

Este lunes, el BCRA tuvo una posición vendedora de US$ 261 millones en el mercado de cambio.

Financiamiento del BID

En el ámbito de la Reunión Anual de los Gobernadores del BID en Panamá, el ministro de Economía. Sergio Massa, firmó financiamiento por otros US$235 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo para llevar adelante tres programas.

El BID financiará con US$ 125 millones el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Sanidad Agropecuaria y del Manejo Sustentable de los Recursos Marítimos.

Por su parte, el programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) contará con un financiamiento de US$ 70 millones y contribuirá a incrementar la disposición adecuada de RSU y a mejorar su recuperación y valorización con un enfoque de inclusión social.

El tercer programa es el de Apoyo a pequeños productores Vitivinícolas, con un financiamiento de US$ 40 millones, que contribuirá a la sostenibilidad social, económica y ambiental del sector vitivinícola, que incluye la producción de uva y vino del país.

AM / LM / ds