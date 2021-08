Se acelera la dolarización de ahorristas y empresas en la previa de las elecciones

El ministro de Economía, Martín Guzmán, repite como un mantra que no habrá devaluación ni antes ni después de las elecciones porque hay “condiciones macroeconómicas más robustas que las de 2020 y se puede continuar con la política cambiaria planeada”, que busca un tipo de cambio oficial promedio en diciembre de $ 102,40. Si bien los economistas coinciden en que el Banco Central tiene municiones para batallar contra las tensiones cambiarias hasta las elecciones, auguran que se acelerará la dolarización de pequeños ahorristas y grandes empresas por la incertidumbre electoral, porque “no hay confianza en la moneda local” y se busca al billete verde como refugio de ahorros. Según los analistas consultados, esa “cobertura electoral” estaría sucediendo a través de la compra de dólar ahorro y dólar Senebi, y del adelanto de importaciones.

¿Por qué el argentino se dolariza? Víctor Ruilova, de EconViews, alegó: “Aunque Guzmán tenga los instrumentos a su favor, juegan en contra cincuenta años de historia en los que el que apostó al peso perdió, y el que apostó al dólar ganó”.

“Si las promesas que hace se van cumpliendo (una ya no se cumplirá, que es la inflación), podrá ir quebrando la historia, pero por ahora quien asegura que el dólar no se moverá está apelando más a la fe que a la lógica”, reflexionó.

En sintonía, Lucas Yatche, senior financial advisor de Liebre Capital, planteó que “experiencias de devaluaciones recurrentes e inflación alta, hacen que la moneda local no sea segura para mantener el valor de los ahorros”. “Eso se suma a expectativas deterioradas por más emisión por mayor gasto electoral. El Gobierno inyecta pesos a la calle, y esos pesos se van al dólar por la incertidumbre. Y entramos en un trimestre complicado de vencimientos de deuda donde al Tesoro le cuesta más conseguir financiamiento neto porque muchos de los títulos que vencen están en manos de privados y no residentes”, explicó Yatche sobre los factores que impulsan la dolarización.

De hecho, en la licitación de esta semana, el Gobierno solo consiguió renovar el 65% de los vencimientos. Al respecto, la consultora Equilibra advirtió que “los pesos liberados en manos del sector privado superaron los $ 80 mil millones, lo que podría significar una presión adicional sobre los mercados de dólar financieros en los próximos días”.

Además, agosto arrancó con un nuevo giro del BCRA para financiar al Tesoro por $ 40 mil millones, que se suma a los $ 180 mil millones transferidos en julio, y en el año suman $ 550 mil millones,

Sobre la dolarizacion, Lorenzo Sigaut Gravina explicó que “en agosto entramos en la recta final a los comicios primarios, en el pasado han ocurrido cambios significativos en el mercado cambiario, al día siguiente de las PASO 2019 el dólar pegó un salto alto; las empresas y familias a las que les sobran pesos quieren cubrirse de un evento”.

Para Aldo Abram, director de la Fundación Libertad y Progreso, “cuando un argentino ve que el blue sube piensa que los pesos que tiene están perdiendo valor, y sale corriendo a dolarizar ahorros, la moneda local perdió toda confianza como reserva de valor”.

Enfatizó que el ritmo de dolarización lo reflejan la suba de los dólares paralelos. Además, dijo que si un cliente le pregunta qué hacer con sus ahorros le sugiere “comprar dólares en el mercado que pueda porque no hay ninguna inversión que le vaya a ganar en los próximos meses, dado el aumento de percepción de riesgo que veo hacia adelante”.

Ramiro Marra, de Bull Market Broker, coincidió: “A un cliente le recomiendo inversiones dolarizadas con un fondo de inversión, una obligación negociable, o un porcentaje de dólar linked”.

Atajo. Pese a las restricciones impuestas en julio para operar en el CCL –el mecanismo para sacar los dólares del país mediante la compraventa de bonos–, los grandes jugadores encontraron una vía de escape a través de un mercado paralelo legal, el dólar Senebi (Segmento de Negociación Bilateral)donde no hay límite, y el Gobierno no interviene En la semana llegó a $ 181,25, superando incluso al blue. “Escurrirse del cepo es un deporte olímpico a esta altura, se dolariza por donde se puede”, enfatizó Ruilova.

¿Como funciona? Un trader explicó a PERFIL que “los que quieren comprar CCL están limitados por el cupo semanal de 50 mil nominales de bonos ley local y los 50 mil nominales en bonos ley extranjera, lo que equivale a unos US$ 15 mil. Para comprar montos superiores van al Senebi. Se trata de la misma operatoria que el CCL, se puede hacer con bonos, letras o acciones, pero no queda registrado por pantalla en la Bolsa. Son negociaciones bilaterales por teléfono, por chat, entre Alycs. Un broker le dice a otro que un cliente quiere comprar bonos para dolarizarse, y si el otro tiene alguien que quiera vender para hacerse de pesos, concertan la operación”.

Según estimó un operador de mesa de dinero de un fondo, luego de las restricciones, “entre un 50 y 70% de las operaciones que se hacían en CCL migraron a Senebi”.

“En el mundo, los gobiernos buscan que los mercados sean transparentes, pero para la mentalidad absurda de este gobierno, lo que no se ve no existe”, criticó Abram.

Más importaciones. Con una brecha superior al 80%, también los importadores suelen stockearse al dólar oficial. “Un cliente me preguntó qué hacer con los pesos que tenía, le dije que importara insumos, y me contestó: “Ya tengo dos galpones llenos”, comentaron en una consultora. Sigaut Gravina remarcó que “las importaciones están en un volumen muy alto que no se condice con el nivel de actividad económica. Quizás están anticipando compras, es una forma de cubrirse de una devaluación”.

Asimismo, hay más operaciones de ahorristas que adquieren el cupo de US$ 200. Según datos del BCRA, 443 mil personas compraron en junio, lo que representó el número más alto desde febrero y un aumento de 45,7% frente a mayo. En las tres primeras jornadas de agosto, en tanto, aumentaron un 21,5% las compras con respecto a los tres primeros días de julio, informaron desde uno de los principales bancos del país.