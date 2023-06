A contramano de las estimaciones, la inflación marcó un aumento del 7,8% en mayo y acumuló una suba del 42,4% en lo que va del año, según los datos publicados este miércoles por el Indec. De esta manera, frenó 5 meses de aceleración al hilo.

En este marco, la consultora Libertad y Progreso afirmó: “Si bien la suba del IPC de mayo (7,8%) estuvo por debajo de lo esperado, no hay que perder de vista que esta suba equivale a un ritmo anualizado del 146,3%. Por otro lado, con el dato de mayo, la inflación acumulada durante la presidencia de Alberto Fernández (diciembre 2019 – mayo 2023) se coloca en 387%”.

En tanto, desde LCG indicaron: “La inflación mensual sigue siendo la más alta desde abril 2002 (+10,4%) en pleno proceso de cambio de precios relativos, algo que en la actualidad todavía está pendiente. En la comparación interanual se sostiene en tres dígitos por primera vez en más de 31 años. Acumula una aceleración de más de 54 puntos porcentuales en los últimos 12 meses”.

¿Qué pasó con los alimentos y bebidas?

La moderación de la inflación respecto al 8,4% de abril estuvo concentrada en alimentos y bebidas no alcohólicas, rubro que, luego de crecer 10,1% el mes pasado, lo hizo en 5,8% en mayo.

Sin embargo, fue el rubro con mayor incidencia en todas las regiones.

“El movimiento estuvo fuertemente influido por la baja de las frutas y la moderación de las carnes, ya que en otros componentes los aumentos siguieron siendo muy fuertes”, señalaron desde C&T Asesores Económicos.

Precios justos: una "solución parche" que para algunos analistas funciona a medias

Por su parte, LCG señaló: “Esta desaceleración está explicada por una caída en frutas (-4,1% mensual) y menores aumentos en verduras (+7,6%), ambos con alta incidencia de productos estacionales. También fue determinante la suba moderada en carnes (+1,5% mensual en mayo vs 9,3% en abril) que representa 33% de la canasta de alimentos”.

“Más allá de esta marcada desaceleración, los alimentos y bebidas no alcohólicas acumulan una suba promedio del 118% en 12 meses; y del 49% en lo que va del año”, agregó.

Otros rubros

En tanto, el rubro de mayor suba fue vivienda (11,9%), con gran influencia de los ajustes de electricidad y gas.

Restaurantes y hoteles creció 9,3%, un ritmo similar al de abril.

“Se trata de un rubro vinculado a los tipos de cambio financieros, que subieron significativamente desde fines de abril y su efecto se vio especialmente en mayo. Algo similar ocurre con recreación y cultura, que trepó 8,4%”, dijeron desde C&T.

Salud aumentó 9% combinando ajuste en las prepagas con alzas superiores al 10% en medicamentos.

“El efecto de los tipos de cambio también se vio en equipamiento y mantenimientos del hogar, que aumentó 8,8%, y en la adquisición de vehículos (con alzas de más de 10%), que influyó en el 8,1% de transporte”, aseguró la consultora.

Los datos de la primera quincena de junio del relevamiento de precios de C&T para GBA sugieren que hubo una moderación respecto de mayo, tanto porque no hubo aumento del gas como porque los alimentos están creciendo a menor ritmo debido a bajas en las verduras. Con esta evolución, la inflación del mes podría reducirse a cerca de 7%.

Inflación del 7,8%: cuáles fueron los productos que más aumentaron en mayo



¿Qué se espera?

El Relevamiento de Precios de los Alimentos de LCG de mayo dejó un arrastre de 3% en alimentos para junio. Pero los datos de la primera semana fueron alentadores con una suba de apenas 0,6% semanal y dos semanas al hilo con solo el 16% de los productos relevados registrando aumentos.

“Las expectativas de inflación siguen sosteniendo registros de inflación muy altos. Ni los programas de controles de precios, ni una actividad empujando muy débilmente, ni salarios perdiendo poder adquisitivo ayudan a frenar la inercia y la remarcación de precios que se dan en una economía cerrada”, explicó la consultora.

“La inflación parece estar consolidándose en registros que no se alejan sensiblemente de los dos dígitos mensuales. Más allá del dato puntual de un mes en particular no creemos que vaya a observar un cambio de tendencia durante este año. Proyectamos una inflación en torno a 135% anual a diciembre, consistente con una suba promedio del 118% en todo el año”, agregó.

“Sobre estos niveles, deberán correr los ajustes de precios relativos que todavía están desalineados”, concluyó.

Cede pero no afloja: la inflación de mayo fue de 7,8 por ciento, según el Indec

Desde Libertad y Progreso proyectaron que para las próximas semanas, la inflación de junio se colocaría en torno al 7,3%, lo que sería el nivel mensual más bajo desde febrero de este año. Aunque no hay que olvidar que estacionalmente la suba de precios de junio es menor que los meses previos. Todo esto asumiendo que no hay eventos disruptivos como la corrida contra el peso de la última semana de abril”.

En cuanto al precio de los alimentos y bebidas no alcohólicas, mayor rubro dentro del índice, “se observó un avance del 4,7% en la primera mitad del mes, desacelerándose 2,7 puntos porcentuales en relación a la segunda semana de mayo”, detallaron.

Además, “entre los rubros que más aumentaron fueron: educación (16,0%), bienes y servicios varios (14,1%), medicina (8,9%) y comunicaciones (8,7%)”, agregaron.

“Entre los factores que ayudan a la moderación es que se erosiona el efecto arrastre que dejó la última semana de abril, la desaceleración en la suba del tipo de cambio oficial, que coadyuva a la desaceleración en los precios del rubro de alimentos y bebidas (que en la segunda semana de junio tuvo subas similares a las de principios de año) y el menor impacto de regulados (recordemos que en mayo hubo actualizaciones en las tarifas que no se repiten con la misma intensidad en junio)”, concluyó la consultora.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó que se puede esperar para junio de cada rubro:

Alimentos y bebidas: el impacto de las tensiones cambiarias tendientes a forzar una devaluación, que se produjeron en abril, y que tuvieron impacto sobre precios no se replicaron en mayo ni en lo que va de junio. Sin embargo, el escenario de “pradera reseca” en relación a la escasez de dólares producto de la sequía se mantiene vigente.

el impacto de las tensiones cambiarias tendientes a forzar una devaluación, que se produjeron en abril, y que tuvieron impacto sobre precios no se replicaron en mayo ni en lo que va de junio. Sin embargo, el escenario de “pradera reseca” en relación a la escasez de dólares producto de la sequía se mantiene vigente. Dólar: en el mes de febrero se movió 7,5% (según la comunicación 3500 de BCRA, dólar mayorista, punta a punta), por encima del mes anterior (6,5%) y ubicándose a un ritmo inferior a la inflación. En los primeros nueve días hábiles del mes de junio de 2023, la suba del dólar fue de 3,3%, levemente por encima a la del mes anterior en el mismo período.

en el mes de febrero se movió 7,5% (según la comunicación 3500 de BCRA, dólar mayorista, punta a punta), por encima del mes anterior (6,5%) y ubicándose a un ritmo inferior a la inflación. En los primeros nueve días hábiles del mes de junio de 2023, la suba del dólar fue de 3,3%, levemente por encima a la del mes anterior en el mismo período. Tarifas de agua, luz, gas: el incremento de energía eléctrica en AMBA sumará entre 11% y 36% en el mes.

el incremento de energía eléctrica en AMBA sumará entre 11% y 36% en el mes. Prepagas: con la nueva fórmula de actualización (que incluye costos de salud, salarios y otros rubros), en junio, la suba será de 5,49% generalizado. En junio será de 5,49% generalizado para el conjunto de usuarios.

Transporte, naftas y peajes: transporte incrementará sus precios en 8,6% en junio, mientras que, en CABA; el subte incrementará sus precios algo más del 10%. desde el 5 de junio. En el caso de las naftas, el aumento alcanza sólo 4,0%.

Internet, telefonía y cable: los aumentos suman 4,5% retroactivo a mayo. El incremento de estos niveles se mantendrá en los meses subsiguientes.

Educación: el incremento en junio alcanzaría 11,1% para colegios de CABA y 7,5% para colegios de PBA.

LD