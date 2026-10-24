Servicios de limpieza: el presupuesto creció 530% y se adjudicó a un reducido grupo de empresas

En diciembre de 2024 un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) observaba lo que consideraba “una alta concentración del servicio de limpieza en un grupo reducido de proveedores”. En el documento analizaba los contratos según cantidad y montos, y hacía un listado detallado de las licitaciones, las empresas y organismos a cargo, e incluso del costo por hora de lo pagado durante todo 2023. Señalaba que “10 de las 355 empresas de limpieza contratadas concentran el 61,78% del monto total”. El señalamiento no comprobaba por sí mismo un direccionamiento, pero así lo titulaba el Gobierno en su web: “Un informe de Sigen detectó diversas irregularidades en la contratación de servicios de limpieza durante el gobierno anterior”.

Los nombres que aparecen en el informe se repiten en 2026, según las más de 130 licitaciones que relevó PERFIL en el sitio COMPR.AR y que fueron adjudicadas bajo el concepto de limpieza, dentro del rubro más general que también contempla tareas de mantenimiento y fumigación. Entre ellas está La Mantovana Servicios Generales S.A., indicada en el informe citado como la que más dinero facturó en todo 2023. Para esta empresa, en 2026, figuran contratos por más de $ 2.000 millones con distintos organismos del Estado: más de la mitad de este monto corresponde a servicios brindados al Ministerio de Defensa ($ 1.275 millones) por la limpieza de sus edificios por doce meses.

Licitación para servicios de limpieza de edificios del Ministerio de Defensa (12 meses). Foto: captura de pantalla.

En total el Estado cuenta con $ 213.340 millones para el rubro “limpieza, aseo y fumigación”, que según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias se utilizan para “gastos de extracción de basura, limpieza y fumigación general de edificios y oficinas públicas”. Entre 2023 y 2026 estos recursos aumentaron un 530% (en el último año de la gestión anterior ascendían a los $ 34.908 millones). Estos números son los que corresponden únicamente a la administración pública centralizada y descentralizada, pero no a las empresas estatales o con participación estatal que incluye el informe de la Sigen.

Para el Ministerio de Defensa los fondos destinados a limpieza, aseo y fumigación en 2026 ascienden a los $ 3.227 millones. Si bien este año bajaron de los $ 4.522 previstos inicialmente, lo vigente representa un 846% más que en 2023 (cuando era de $ 341 millones), con una inflación que en el mismo período –de acuerdo con la calculadora del Indec– fue del 254%.

Fuentes de este ministerio aseguraron a PERFIL que cuentan con servicio de fumigación cada dos semanas. “Estamos remodelando oficinas porque hay casos de inhabitabilidad. Cuando asumimos algunas oficinas no se podían usar, ahora hay más plata, antes no había. Así como las fuerzas tuvieron menos dinero para comprar armamento lo mismo era para mantener las unidades militares y el Ministerio de Defensa no es la excepción”. Sobre las fumigaciones afirmaron que “todavía hay plagas que se están eliminando. Eso nos dejó el kirchnerismo”. Con respecto a la empresa proveedora aseguraron que hubo un cambio y que “el servicio mejoró muchísimo”. Pero, según constató este medio en el sitio COMPR.AR, el Ministerio de Defensa había asignado a La Matovana la limpieza de sus oficinas también en 2023. En 2024 fue adjudicada a Grub S.A., y en 2025 el proceso aparece como “dejado sin efecto”.

El presupuesto estatal de 2026 para "Limpieza, aseo y fumigación" creció 530% desde 2023. Foto: captura de pantalla presupuesto abierto.

Desde la cartera aclararon que el costo anual es para todas las oficinas, y afirmaron que la licitación fue pública, “lo que demuestra su transparencia”. Además, aseveraron que este acuerdo implica “un ahorro de $ 600 millones al año” en relación a la contratación que se había hecho durante la gestión ministerial anterior, ambas bajo el mandato del actual Ejecutivo.

La misma compañía también selló este año contratos con Gendarmería ($ 120 millones), con el Estado Mayor General de la Armada ($ 22,4 millones) y el Estado Mayor del Ejército ($ 172 millones). En el cuadro comparativo de esta última transacción el presupuesto presentado por la empresa era el más caro de los cuatro (Lyme S.A. proponía servicios por $159 millones; Impecable Limpieza Integral SRL presentó una oferta por $ 156 millones, y Limpol S.A. una propuesta de $ 150 millones).

Ezca Servicios Generales S.A. es otra de las empresas que figura en el listado entre las diez con mayor cantidad de contratos, aunque no en total de dinero facturado, en 2023. En 2026 es una de las que más recibió: de los $ 2.300 millones casi la mitad ($ 1.008 millones) fueron asignados en una licitación para brindar servicios de limpieza en el Estado Mayor General del Ejército. De las nueve ofertas la suya fue la segunda más económica.

Entre las licitaciones ocurridas entre el primero de enero y el 22 de octubre de este año se adjudicaron más de 130 contratos para servicios de limpieza (sin contar mantenimiento o fumigación), de los cuales el 54% fueron licitaciones privadas, el 21,5% contrataciones directas y solamente el 23,7% corresponden a concursos públicos.

El gasto de los ministerios para este rubro en lo que va del año, salvo el de Desregulación y Transformación del Estado, no figuran en el sistema COMPR.AR, aunque también ampliaron su presupuesto en limpieza: la Secretaría General de la Presidencia no aparece aún con compras adjudicadas, pero sus recursos crecieron más que el promedio (pasó de los $ 652 millones disponibles en 2023 a los $ 6.508 millones en 2026, casi un 900% de aumento). De ese total aparecen ejecutados $ 2.300 millones.

Otras empresas mencionadas por la Sigen también figuran contratadas este año: Grub S.A. es una de ellas, que fue adjudicataria de un contrato de $ 251 millones para el Estado Mayor del Ejército.

Qué dice el informe de la Sigen

La auditoría realizada por la Sindicatura se basó en las respuestas a la solicitud de información que ofrecieron ministerios, organismos descentralizados, empresas del Estado y sociedades con participación estatal mayoritaria (144 en total). En la web oficial se indica que “el análisis efectuado revela una notable variabilidad en las condiciones de contratación de los servicios, que se manifiesta especialmente en las modalidades de contratación y en los montos, más allá de la necesidad de considerar estos datos en el contexto de las particularidades edilicias, funcionales y de prestaciones acordadas en cada caso”.

Entre las observaciones a estos contratos, como se dijo, se remarcó una alta concentración del servicio de limpieza en un grupo reducido de proveedores, pero también se “verificó”, según el mismo documento, “la repetición de autoridades en el Directorio de más de una empresa contratada”. Esa es una información que el estudio promete ampliar en la página 12, pero que en su versión de consulta pública está tachada.

Si bien al faltar esta información no se puede concluir que se trate de las mismas compañías, el antecedente es una denuncia que la empresa Ezca Servicios Generales S.A. había presentado ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra La Mantovana y Grub S.A. en abril de 2023 por supuesta comisión de conductas anticompetitivas en violación a la ley 27.442. En la resolución que emitió la Comisión en diciembre de 2024 (que descartó la denuncia) queda claro que ambas firmas pertenecen al mismo grupo económico, algo que se consideró un hecho “no controvertido”.

Captura de pantalla de la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En abril de este año ambas empresas fueron las adjudicatarias de un contrato por $ 52,8 millones para proveer servicios de limpieza por doce meses a la sede central de la Dirección del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.