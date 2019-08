Suba del dólar, del riesgo país y "espiral inflacionaria": qué esperan los economistas tras las PASO 2019

por Anabella Gonzalez

Todas las miradas están puestas en la economía apenas horas después de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). El mercado hizo su apuesta a favor del presidente Mauricio Macri el pasado viernes 9 de agosto, envalentonadas por tres encuestas que hablaban de un virtual empate técnico para el oficialismo, muy lejos de los 15 puntos de ventaja que obtuvo Alberto Fernández. Es un escenario muy distinto al esperado en la previa, cuando se descontaba que Juntos por el Cambio podría revertir una hipotética diferencia de menos de 5 puntos, y cualquier panorama menor a eso sería computado como un triunfo. La derrota de "los mercados" ya se vislumbraba este lunes 12 de agosto: la divisa se ofrecía muy por encima del último cierre, e incluso antes de que abriera formalmente el mercado cambiario ya se podían comprar dólares mediante "homebanking" de algunas entidades: en varias, la cotización superaba los 49 pesos para la venta y en otros estaba por encima de los $50.

Frente a ese escenario, los economistas consultados por PERFIL ya no hablan de campaña electoral, sino de "negociar" los términos de transición entre ambos mandatos y advierten la "debilidad de gobernabilidad" del oficialismo frente a los meses por venir. Amilcar Collante, economista y miembro de Centro de Estudios Económicos del Sur (CESUR) opina que “el golpe de la elección fue muy duro para el Gobierno”. "Se terminó la campaña: el Gobierno se ve obligado a negociar y Alberto Fernández a mostrar las cartas", anticipó. “Hay incertidumbre y presión en el alza cambiaria, hay plataformas donde se puede comprar el dólar a $50 y seguramente vamos a tener un aumento de riesgo país”, dijo el economista.

Para Collante, una corrida del dólar ahora provocaría una “espiral inflacionaria”, y advirtió que si el Gobierno usa reservas para contenerlo, no se podrá contar con esas reservas para pagar deuda. “Si se mantiene el tipo de cambio, el riesgo país sube porque no se sabe cómo se va a financiar lo que falta del 2020”, diagnostica. El especialista agrega que la mirada estará puesta en las “señales económicas” que pueda dar Alberto Fernández, y en si el oficialismo asume la situación de debilidad en la que está tras los resultados de las primarias. "Alberto Fernández no dijo casi nada de lo que va a hacer en materia económica. No tiene interlocutor con el FMI: sonaba el nombre de (Guillermo) Nielsen y (Matías) Kulfas, y depende mucho de quién sea quien encare esa negociación", opinó.

“El Gobierno debe reconocer la situación de debilidad de la gobernabilidad y armar una transición política y económica lo más armada posible, que tenga el menor impacto posible en la inflación y en la licuación de quienes tienen dinero en los bancos, que puede desatar una corrida”, adviertió Collante a este medio.

5 razones que explican por qué ganó Alberto Fernández en las PASO 2019

Para Mauro Mazza de Bull Market, se vislumbra un panorama “grave” para las primeras 72 horas tras las PASO. “De ahora en mas gobierna Alberto Fernández, no Macri”, sostuvo a PERFIL el economista, que agrega: “Para el mercado se adelantó, y ahora la transición hipotética depende de él, ya no de Mauricio Macri”.

Ese, dice, es el mensaje que se interpreta en líneas generales. Desde su visión, los bancos sufrirán el impacto, pero las empresas de servicios se verán mucho más afectadas. “Las pérdidas serán terribles por diferenciales de cambio”, anticipó. “Muchas empresas se endeudaron creyendo que había reglas claras, y ahora esa deuda en moneda extranjera básicamente es impagable sin ajustes tarifarios grandes”, aventuró Mazza. "En el mercado de cambio la oferta privada desaparecerá por unos días, el Banco Central quedará solo", agregó.

El analista de Bull Market considera que, en términos de tipo de cambio, “esperan un actuar en línea con los límites del FMI de 250 millones diarios, pero es probable que hablen con el Fondo, y este pida que dejen subir el dolar para tener un colchón post octubre. Sí creemos que en futuros agotan rápido el potencial de uso". Para Mazza, “habrá muchas reuniones de ahora en más, pero lo peor es que no hay nadie de Alberto Fernández serio para hablar con el mercado, y luego de lo que paso con las encuestas, quedó todo desorientado”, dice.

"La noticia es peor a la que el mercado esperaba. Va a haber una corrección fuerte”, anticipa Juan Ignacio Paolicci, economista y analista de la consultora Eco Go. En la misma línea que los demás analistas, coincide en que posiblemente las empresas se vean afectadas en un contexto de incertidumbre y mayor riesgo político. "Que los capitales entren y salgan sin ninguna traba genera mayor volatilidad y que el tipo de cambio pueda alcanzar un nivel sensiblemente mayor", observa.

Las posibles "soluciones", según el analista de Eco Go, también podrían girar en torno a un acuerdo político entre ambos candidatos. "La única manera de aplacar una aceleración o un salto cambiario sería alcanzar un cierto acuerdo político, para llegar a una transición medianamente ordenada”, concluye.

AG/FF