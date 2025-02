Telefónica inicia la venta de su filial argentina y la carrera entre posibles compradores inquieta a la Casa Rosada

La intención del grupo español Telefónica de vender sus acciones de la filial argentina movilizó intereses que superaron la escena tradicional de un negocio entre privados. Ya hay, al menos, ocho grupos que habían mostrado interés por ingresar a la compulsa, que dará su primer paso este viernes cuando el banco estadounidense JP Morgan revele las postulaciones formales. Las ambiciones del quinteto de empresas y asociados locales, que se suman a tres firmas internacionales que quieren quedarse con la mitad de la vieja ENTEL, parecen ir a contramano de un negocio que entró en declive de suscripciones, pero que tiene un alto voltaje político en la configuración del mapa de las telecomunicaciones argentinas.

El Grupo Telefónica anunció en 2019 sus intenciones de deshacerse de las filiales de Argentina, Perú y Colombia, pero hasta el momento no había encontrado un clima propicio para encontrar inversores. En pleno invierno español y a días de haber empezado el 2025, se conoció que JP Morgan iba a estar encargado de estudiar la venta de las acciones en nuestro país y se estableció el viernes 21 de febrero, a un mes de la contratación del banco estadounidense, el plazo para formalizar las intenciones de las empresas que estaban en condiciones de competir por la compra. Sin embargo, ese plazo será considerado “simbólico”, porque habrá inscripciones fuera de término.

Distintas fuentes que participan del proceso, consultadas por PERFIL, aseguraron que “bancos de inversión extranjeros se encargaron de contactar a distintos grupos empresarios para consultarlos y entusiasmarlos en la participación de la compulsa”, de una venta que rondaría los USD 800 millones de base, aunque podría alcanzar una cima de USD 1.100. La diferencia está en el modelo de negocios: un empresario que conoce de las telecomunicaciones reconoció ante este medio que “existe un declive en las suscripciones, que muestra un horizonte limitado de las inversiones”.

Conocidos y nuevos jugadores, entre los oferentes argentinos

Hasta el momento, ocho holding o empresas en búsqueda de asociados estarían en carrera, según confesaron las fuentes consultadas. Entre las nacionales están el Grupo Clarín, el Grupo Olmos, la Corporación América, y los empresarios Marcelo Mindlin (dueño de Pampa Energía) y Eduardo Elsztain (propietario de IRSA y Banco Hipotecario, entre otras empresas). Entre las internacionales está el magnate mexicano Carlos Slim, a través del Grupo América Móvil; el empresario Xavier Niel, que podría desembarcar a través de Millicom o de Iliad, ambas mencionadas como posibles participantes de compulsa.

La intención de Clarín de participar en el proceso es conocida en el mundo de las telecomunicaciones. Y si bien pareció sorpresiva su mención, la aparición en el listado del Grupo Olmos se coló como “natural”, ya que además de tener una fuerte injerencia en el mundo de los servicios de salud, controla un holding de medios de comunicación, en donde sobresalen las marcas históricas Crónica y Crónica TV. Incluso, la llegada de Corporación América tampoco desentonó, ya que supo tener control de medios de comunicación y de la operadora de cable Cablevisión.

Según una fuente que integran al círculo rojo argentino, la intención de arribar al negocio de parte de Mindlin (Pampa Energía y Grupo Eme, con fuerte poder en el mundo energético y Vaca Muerta) estaría alentada por un socio argentino, con buenos vínculos con el gobierno de Javier Milei, aunque no hubo precisiones. Lo mismo sucedería con Elsztain (magnate del real estate argentino y de llegada directa al Presidente, ya que fue quien lo hospedó en el hotel Libertador antes de la asunción y su mudanza a la Quinta de Olivos), que habría estado buscando un asociado para lograr meter una pata en el mundo de las telcos. Ninguna de las empresas mencionadas confirmó su participación.

Un negocio que llamó la atención del poder político

La intención de venta de Telefónica es seguida con atención por el gobierno de Milei. No sólo por las inversiones en el país, sino porque el grupo que logre quedarse con el negocio de las telecomunicaciones tendrá un poder sobredimensionado por la política. De hecho, la salida del grupo español y ante la posibilidad de que dos de los ocho oferentes potenciales nombrados como posibles participantes de la compulsa se quede con el negocio, necesitará más que la aprobación del Estado, sino que incluso deberá tomar una decisión política de mayor alcance.

Sucede que, si entre los ganadores está el grupo Clarín o América Móvil, deberá ser autorizados para conformar un monopolio, ya que en la actualidad cuentan con el control de dos operadoras de telecomunicaciones que compiten con Telefónica de Argentina. El holding argentino tiene en su poder a Telecom, la empresa que se quedó con la región norte de la antigua ENTEL (la empresa del Estado que se dividió en dos zonas para ser privatizada en el inicio de la década del ’90) y buscaría quedarse con la región sur. En los hechos, volvería a conformar el poderío de ENTEL, pero en manos privadas. Mientras que la firma de Slim opera la red móvil Claro, una de las tres empresas de telefonía celular, que compite con Movistar (de Telefónica) y Personal (de Clarín).

Las fuentes gubernamentales consultadas por PERFIL buscaron quitarles trascendencia a las negociaciones entre privados, aunque algunos participantes del incipiente proceso de venta se preocuparon por mencionar “ciertas tensiones entre Clarín y el Gobierno” para obtener el permiso de fusión. Y recordaron el último gesto amistoso que tuvo el expresidente Néstor Kirchner con la empresa que dirige Héctor Magnetto cuando en 2007 le permitió la fusión entre Cablevisión y Multicanal. Como también el guiño del expresidente Mauricio Macri, con otra autorización para fusionar Cablevisión con Telecom.

Si bien este viernes es el día en donde le lleguen al JP Morgan las intenciones de las empresas y grupos empresarios de participar de la compra de Telefónica de Argentina, habrá suspenso en su difusión. Hay tres cosas que estirarán la incertidumbre: la primera, debido al pacto de confidencialidad que aceptaron las participantes, porque no todas estarán en la carrera final, sino que habrá una preselección, y quieren evitar que haya “heridas”; después, porque algunas oferentes pidieron más tiempo para tomar la decisión y podrían hacer llegar sus intenciones a mediados de la semana próxima; y, tercero, porque entre los oferentes existe una duda: “Telefónica desde 2019 dice que vende y no hace nada. ¿Y si en realidad no quiere vender y está revalorizando su posición en el país?”.