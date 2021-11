El Gobierno negó que se analice un financiamiento ruso-saudí, aunque se negocian inversiones

De cara a diciembre que comienza mañana, un mes que suele ser convulsionado para los argentinos, hace un par de horas el presidente Alberto Fernández encabezó una reunión de Gabinete Económico en Casa Rosada en el que los asistentes revisaron la marcha de la economía y de algunas variables, entre ellas la actividad económica que el ministro Martín Guzmán ya ha ratificado en torno al 10% de crecimiento este año, un 2,6% arriba de los datos de septiembre de 2018.

De la reunión participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, los ministros de Economía, Martín Guzmán, de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero; la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz; la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca, y de manera virtual el presidente del Banco Central, Miguel Pesce.

La actividad económica creció 11,6% interanual y supera los niveles prepandemia

Al término del encuentro, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca explicó los "buenos números de la actividad económica" que viene registrando el gobierno y brindó una conferencia de prensa. Respondió consultas de los medios, entre ellas el pago que deberá honrar el país este diciembre al FMI, la posibilidad de un "salvataje" ruso-saudí, y la última disposición que prohíbe financiar a tasa 0% la compra de paquetes turísticos en el exterior, entre otras.

No salvataje, si inversiones productivas

Respecto al tema del posible pedido de un "salvataje" Ruso-Saudí, Todesca Bocco negó las versiones, aunque sí reconoció que avanzan en una agenda de inversiones con esos países. "Los primeros días de diciembre vamos a recibir al Fondo Soberano Ruso y, al mismo tiempo nos visitó el canciller de Arabia Saudita, es más, estuve con él en un almuerzo; pero con ellos estamos conversando en torno a exportaciones e inversiones productivas en Argentina, no en torno a estas cosas que leí en los diarios", expresó.

Al hablar de las inversiones, reconoció que se trata "de una agenda importante porque tenemos un conjunto de sectores, porque en el caso de Rusia y de Arabia Saudita tenemos interés concreto para hacer inversiones y para potenciar exportaciones", explicó

La financiación de viajes al exterior

En relación a la modificación en la financiación de paquetes turísticos al exterior que se anunció la semana pasada y levantó tanto revuelo entre los argentinos, la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales buscó marcar el punto: "Quiero que se entienda la idea. Lo que hacemos es cuidar las reservas para seguir creciendo. No podemos subsidiar viajes al exterior en cuotas fijas en pesos", explicó. Y agregó: "No queremos castigar a nadie no podemos financiarlo en pesos a tasa fija. estaríamos dando un subsidio a un sector de la población que no lo requiere, dentro de todos los subsidios que damos, todos asociados a la actividad económica".

Entre otras cosas detalló la necesidad de "trabajar para que el turismo receptivo funcione".

EL FMI y el pago de diciembre

La ex vicejefa de gabinete también confirmó que el Gobierno hará frente al pago de u$s1800 millones a girar al Fondo Monetario Internacional (FMI), a mediados de diciembre, y afirmó que se sigue trabajando en llegar a un acuerdo con el organismo, sobre el que no dio precisiones.

Las cifras que le inyectan confianza al gobierno

Entre las cifras más destacadas por Todesca Bocco, aparece el comercio exterior y también el crecimiento del PBI del 10% luego de tres años de recesión.

Aún cerrando con el FMI, la inflación para el 2022 sería más alta que la de este año

"Vemos una recuperación fuerte de la actividad económica, en torno a un 10%. Ya estamos 2,6% arruba de los datos de 2018", aseguró y recordó que el crecimiento vino traccionado por el consumo, la inversión ("creemos que va a crecer en torno al 30% este año"),y el comercio exterior.

En cuanto a las exportaciones dijo que están creciendo a un ritmo del 40 por ciento y también destacó que crecen las importaciones. "Cuando aumentan las compras de insumos es un reflejo de un crecimiento general de la economía", manifestó

"La industria se ha recuperado mucho, estamos 8,1 % arriba de 2019. Vemos recuperación de la producción nacional, incluso los patentamientos de maquinaria agrícola el 73% son de industria nacional y en el caso de los autos el 53% fue nacional", destacó

Todesca Bocco aseguró que el gobierno tiene muy en la cabeza el tema reservas del BCRA. "Estamos trabajando para la recuperación de las reservas. Es fundamental para nosotros. El sector externo es lo que tenemos que mirar", reconoció.

Finalmente, también fue consultada por el plan plurianual, y reconoció que trabajan en su redacción aunque aún no hay fecha cierta para presentarlo: "Se está trabajando en el Plan y con el FMI. Queremos llegar al mejor acuerdo en el menor plazo. Cuando esté listo lo enviaremos como ha dicho el Presidente", reconoció.