Todo listo para el Hot Sale 2025: con dólar barato y consumo chato, bancos y marcas aceleran ofertas

Desde el próximo lunes 12 de mayo y hasta el miércoles 14, inclusive, tendrá lugar el Hot Sale 2025, uno de los eventos del comercio electrónico más esperados por los internautas que esperan ofertas y las marcas que quieren mejorar los números en un año de consumo planchado. Además, esta edición se dará la particularidad de tener un dólar barato, lo que para algunos puede estimular mayores compras en el exterior apoyadas en los envíos puerta a puerta.

Hot Sale 2025: cuándo comienza y qué marcas participan

Sin embargo, a nivel local, las empresas apuestan a mejores ventas, y algunos tienen un optimismo superlativo porque esperan hasta saltos de 50% las ventas respecto de lo que fue el año anterior y otras planifican hasta triplicar su facturación.

Por caso, Franco Radavero, Country Manager de Tiendanube Argentina, señaló a PERFIL que son conscientes del contexto desafiante que atraviesa el país, con un consumo más moderado y decisiones de compra más racionales por parte de los consumidores, sin embargo, mantienen una visión optimista y con expectativas positivas: "Cada edición demuestra que, incluso en escenarios complejos, el ecommerce sigue siendo una herramienta potente para impulsar ventas. Por ejemplo, en 2024 se generaron +385.000 ventas totales, con un ticket promedio por venta de $73.082. Este tipo de fechas concentra gran parte del movimiento comercial del año, y representa una oportunidad concreta para emprendedores, PyMEs y grandes marcas de llegar a nuevos públicos y fidelizar clientes", explicó.

En cuanto a proyección de ventas, señaló: "esperamos que supere por encima del 30% la cantidad de ventas efectuadas en 2024, y que la cantidad de productos vendidos crezca por encima del 45%. A pesar del contexto socio-económico y viendo los números de crecimiento en nuestra plataforma en los últimos meses, todo indica que será una nueva edición récord para el e-commerce.

Por su parte, Santiago García Milán, Country Manager de Tiendamia para la Argentina y Perú también tiene muy buenas proyecciones, al punto que espera "triplicar el nivel de ventas".

“Tendremos promociones exclusivas que estarán disponibles en nuestro sitio web y en la app. Con esto reafirmamos nuestro compromiso de una compra cross-border con una experiencia local”, aseguró y agregó: “Tenemos muy buenas expectativas para el evento y esperamos triplicar el nivel de ventas”, completa el ejecutivo.

¿Por qué es importante el Hot Sale?

Desde Google realizaron un relevamiento tomando de buscadores y páginas web auditadas y quedó en evidencia que 9 de cada 10 consideran comprar en este evento y más del 50% ya sabe qué va a comprar. de acuerdo con un relevamiento efectuado por Google, tomado de los buscadores y las páginas web auditadas.

Experiencia de cliente, un diferencial para fijar lealtad

Frando Radavero de Tiendanube, compartió con PERFIL otro dato interesante relacionado con las innovaciones que pueden adoptar las plataformas en la experiencia del cliente y que podrían marcar la diferencia durante aumentar la lealtad de los consumidores.

Hot Sale 2025: claves para ahorrar con descuentos del 50% y evitar estafas

"En un contexto donde los consumidores comparan precios y ofertas constantemente, diferenciarse ya no pasa sólo por los descuentos, sino por ofrecer una experiencia de compra inteligente, personalizada y fluida. En este sentido, las innovaciones tecnológicas pueden marcar la diferencia", explicó y agregó que desde la plataforma ven que ciertas herramientas basadas en Inteligencia Artificial están transformando el e-commerce. "Permiten personalizar recomendaciones, mejorar la búsqueda dentro de la tienda y optimizar el posicionamiento en Google. Además, funcionalidades como chatbots con atención 24/7 o probadores virtuales con realidad aumentada (como Clostech o TINT) hacen que la experiencia sea más intuitiva y cercana", señaló.

Radavero sumó otras tendencias que suman valor, entre ellas el video commerce y el live shopping, que acercan el producto al cliente de forma dinámica y aumentan la conversión. Y tecnologías como voice commerce están ganando terreno por su practicidad.

Las ventas en el exterior, y un consumidor que planifica

En tanto, Evangelina Suárez, directora Comercial de Retail de Google Argentina enfocó en cómo exploran los consumidores los canales del exterior. “En el último tiempo, los consumidores argentinos se han vuelto más planificadores y están investigando a través de múltiples canales y plataformas: el 46% demora más en decidir su compra por la cantidad de información disponible y además usan cada vez más las aplicaciones: el 70% de las compras en teléfonos móviles en 2024 sucedieron a través de estos canales.” explicó y agregó: “También, vemos como las compras internacionales vienen creciendo en los últimos meses, generando nuevas experiencias de consumo.”

“El consumidor argentino comienza a buscar información y comparar productos con anticipación para aprovechar al máximo las ofertas. Cada vez más, notamos que las decisiones no se toman de forma impulsiva si no que son planificadas. Pero además, este proceso es cada vez más complejo: la investigación no se limita a un único punto de contacto, sino que sucede en múltiples canales y en momentos distintos. Un 66% de los consumidores utiliza dos o más canales para investigar”, sostuvo Suárez.

A la hora de investigar, "el Buscador se destaca como el canal más utilizado, junto con los sitios web: 1 de cada 2 consumidores lo emplea para investigar antes y durante Hot Sale, principalmente para comparar precios, productos y ver reseñas y opiniones", señalaron desde la marca.

Marketplaces de los bancos apuntan a toda la financiación para "enamorar" clientes

Los marketplaces bancarios se preparan para presentar una propuesta centrada en la financiación en cuotas, los beneficios adicionales por uso de programas de puntos y el envío sin costo en productos seleccionados, entre otras ventajas que estarán disponibles durante el evento.

Este año, se esperan promociones con foco en planes de 3, 6, 12, 18 y hasta 24 pagos sin interés, según el banco y el rubro. Además, se suman opciones como precios especiales en productos seleccionados, promociones por categorías y beneficios extra combinados al pagar con MODO y sumar puntos con tarjetas de la misma entidad.

“Los marketplaces de los bancos son un canal estratégico para acercar propuestas de valor real a los clientes, especialmente en eventos como este, donde la financiación, la tecnología y la logística se combinan para mejorar la experiencia de compra. La próxima semana es una oportunidad única para que las personas accedan a las mejores promociones del año y una experiencia pensada para facilitar cada paso de la compra”, señaló Hernán Marino, CEO de Aper, la empresa que desarrolla y opera los marketplaces para las principales entidades financieras del país.

ICBC Mall, Tienda Galicia, Club Supervielle, BBVA, SuperMovilidad en alianza con Santander y Tienda Clic del Grupo Petersen, tienen beneficios que incluyen cuotas sin interés, envío gratuito en artículos seleccionados y promociones combinadas según la entidad y el medio de pago. En algunos casos, los beneficios serán para los primeros 3 días del evento y otros, se extenderán beneficios durante toda la semana.

Este año, una petrolera se suma al Hot Sale, con el Market Shell, la tienda digital la marca en el país con foco especializado en movilidad. Esta será su primera participación de un evento de ecommerce de este nivel, con descuentos de hasta 60%, 12 cuotas sin interés y envío gratis en productos seleccionados de todas sus categorías.

lr