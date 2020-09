El trabajo 'no pago' de cuidado aporta el 15,9% del PBI, más que industria y comercio

El ministerio de Economía midió por primera vez el impacto del sector de cuidados de la familia y el hogar, que es el rubro de más peso en la economía. Aunque no se detalla: genera un 15,9% del PBI, por arriba del 13,2% de la industria y el 13% del comercio, según los datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género, que conduce Mercedes D’Alessandro. Se trata de tareas que en su mayoría son no remuneradas y que recaen, en el 75% de los casos, sobre las mujeres.

“Las tareas domésticas y de cuidado, consideradas como un todo, son la actividad que más aporta a la economía: los cuidados representan un 16% del PBI. Son tareas que en su mayoría realizan las mujeres de manera gratuita. Según nuestros cálculos, las mujeres argentinas le dedican más de 96 millones de horas a estas tareas, sin ningún tipo de remuneración pero con un gran costo en términos de tiempo”, detalló la economista.

El informe determinó, además, que durante el período de aislamiento social por la pandemia de coronavirus, sin clases presenciales en las escuelas y con mayor incidencia del teletrabajo, el impacto del trabajo de cuidado pasó a representar el 21,8% del PBI, casi seis puntos más que antes.

Mientras se estudia la implementación de un sistema nacional de cuidados, con articulación pública y privada, el análisis del Ministerio de Economía busca “poner en evidencia la necesidad de reconocer ese trabajo y pensar políticas públicas que aborden esta problemática”.

"Eso que llaman amor es trabajo no pago", definió la activista y filósofa Silvia Federici. Lo que no quiere decir que no genere un valor. Según el informe de Economía, el Trabajo Doméstico y de Cuidados No Remunerado equivale a un aporte de $ 4 billones. “El valor resulta de monetizar la gran cantidad de tareas domésticas que se realizan en todos los hogares, todos los días. Por caso, para tener dimensión de los que esto significa, Industria aporta $ 3,3 billones al PBI, y Comercio, $ 3,2 billones”, detalló el informe.

“La forma en que se mide el PIB no incorpora el trabajo de cuidado no remunerado y, por tanto, deja fuera una de las actividades fundamentales para la economía nacional”, remarca el estudio. A nivel internacional, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que el aporte del trabajo no pago es del 9% del PIB, con gran heterogeneidad entre los países, según el método de medición. En la región el aporte más alto lo tiene México con 24%, Uruguay con 23% y Perú con el 20%. En España asciende a un 10,3% del PIB, Francia 14,8%, Alemania 15,0%, Nueva Zelanda 20,0% y 26,8% en Australia.

En la división por géneros del trabajo, el 75,7% de las tareas son realizadas por mujeres según remarca el informe. Economía, el ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y el Instituto Nacional de Estadística y Censos trabajan en el armado de una Encuesta de Uso del Tiempo, para medir el impacto en las brechas laborales del trabajo de cuidado de hijos y adultos mayores, además del espacio dedicado a las tareas del hogar.

Los datos con los que se cuenta hasta el momento -de 2013- marcan que las mujeres le dedican el doble de tiempo al cuidado: 6,4 horas diarias promedio a esas tareas mientras que los hombres implican 3,4 horas. Las tareas no sólo recaen en las mujeres sino también en las niñas. La mayoría de los generalmente llamados “ni-ni” -jovenes que no estudian ni trabajan- son las adolescentes que están al cuidado de hermanos menores o los adultos mayores de la familia.

