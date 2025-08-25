lunes 25 de agosto de 2025
ECONOMIA
Descuentos exclusivos

Travel Sale 2025: 10 consejos para aprovechar las ofertas de viajes con seguridad

el 25 al 31 de agosto se realiza una nueva edición del Travel Sale con rebajas de hasta el 60% y planes de pago en cuotas. Más de 140 agencias de viajes participan de la acción organizada por FAEVYT, que busca reactivar el turismo en un contexto económico desafiante.

Viajes al exterior
SUEÑOS TRUNCOS. Natalia García les vendía pasajes y paquetes turísticos, los cobraba y luego desaparecía. | Cedoc Perfil

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale 2025, la acción de descuentos y promociones impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país, los viajeros podrán acceder a rebajas de hasta el 60% en pasajes, alojamientos y paquetes turísticos, además de cuotas con y sin interés.

La campaña llega en un contexto complejo, la inflación, la caída en las reservas y el encarecimiento del transporte y la hotelería golpearon de lleno al sector. Sin embargo, el Travel Sale busca convertirse en un motor de reactivación con beneficios que incluyen congelamiento de precios, excursiones bonificadas, upgrades en hoteles y promociones como 2x1 o 50% para el segundo pasajero.

Brasil - Viajes

Desde la organización destacaron que Aerolíneas Argentinas se suma con un incentivo central: la posibilidad de acceder a cuotas sin interés exclusivamente a través de agencias de viajes. Además, destinos como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas internacionales como Europ Assistance, Hertz y Axa Asistencia al Viajero, acompañan la iniciativa con beneficios especiales.

10 consejos para comprar con seguridad en el Travel Sale

Usá buscadores y comparadores: Antes de comprar, revisá en varias agencias o metabuscadores para confirmar que el descuento sea real y no un precio inflado.

Chequeá la matrícula de la agencia: Ingresá al Registro Nacional de Agencias de Viajes y asegurate de que la empresa esté habilitada por el Ministerio de Turismo.

Accedé solo desde canales oficiales: Entrá directamente a la web de Travel Sale o a las páginas reconocidas de las agencias. Evitá links de cadenas de WhatsApp o perfiles poco confiables.

Analizá qué incluye el paquete:Verificá si cubre impuestos, equipaje, traslados o excursiones. Un precio bajo puede esconder gastos extra al momento de viajar.

Guardá toda la documentación digital:​ ​Descargá vouchers, facturas y correos de confirmación. Son tu respaldo en caso de reclamos posteriores.

Elegí métodos de pago seguros: Preferí tarjetas de crédito o débito en plataformas con protección al comprador. Evitá transferencias a cuentas personales.

Investigá la reputación del prestador: Buscá opiniones en Google, redes sociales y foros de viajeros. Si abundan las quejas por cancelaciones o falta de respuesta, mejor no arriesgarse.

Mirá las políticas de cambios y devoluciones:Los imprevistos existen: cuanto más flexibles sean las condiciones, menos dolores de cabeza tendrás.

Leé la letra chica de las promociones:Un 2x1 puede aplicarse solo a ciertos destinos o fechas. Confirmá los requisitos antes de pagar.

Evitá caer en “gangas” sospechosas: Si un paquete cuesta demasiado poco o piden pagos en efectivo sin comprobante, es probable que se trate de una estafa.

El Travel Sale ya es considerado un clásico en la agenda turística argentina y una oportunidad estratégica para planificar vacaciones con precios diferenciales. Aunque el escenario económico impone cautela, la acción promete acercar promociones masivas al público y reimpulsar el consumo de experiencias turísticas en todo el país.

LV/ff

