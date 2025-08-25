Travel Sale 2025: 10 consejos para aprovechar las ofertas de viajes con seguridad

Del 25 al 31 de agosto se realizará una nueva edición del Travel Sale 2025, la acción de descuentos y promociones impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT). Con la participación de más de 140 agencias de viajes de todo el país, los viajeros podrán acceder a rebajas de hasta el 60% en pasajes, alojamientos y paquetes turísticos, además de cuotas con y sin interés.

La campaña llega en un contexto complejo, la inflación, la caída en las reservas y el encarecimiento del transporte y la hotelería golpearon de lleno al sector. Sin embargo, el Travel Sale busca convertirse en un motor de reactivación con beneficios que incluyen congelamiento de precios, excursiones bonificadas, upgrades en hoteles y promociones como 2x1 o 50% para el segundo pasajero.

Desde la organización destacaron que Aerolíneas Argentinas se suma con un incentivo central: la posibilidad de acceder a cuotas sin interés exclusivamente a través de agencias de viajes. Además, destinos como Neuquén, Salta, Jujuy, Catamarca y la Ciudad de Buenos Aires, junto con empresas internacionales como Europ Assistance, Hertz y Axa Asistencia al Viajero, acompañan la iniciativa con beneficios especiales.

10 consejos para comprar con seguridad en el Travel Sale

Usá buscadores y comparadores: Antes de comprar, revisá en varias agencias o metabuscadores para confirmar que el descuento sea real y no un precio inflado. Chequeá la matrícula de la agencia: Ingresá al Registro Nacional de Agencias de Viajes y asegurate de que la empresa esté habilitada por el Ministerio de Turismo. Accedé solo desde canales oficiales: Entrá directamente a la web de Travel Sale o a las páginas reconocidas de las agencias. Evitá links de cadenas de WhatsApp o perfiles poco confiables. Analizá qué incluye el paquete:Verificá si cubre impuestos, equipaje, traslados o excursiones. Un precio bajo puede esconder gastos extra al momento de viajar. Guardá toda la documentación digital:​ ​Descargá vouchers, facturas y correos de confirmación. Son tu respaldo en caso de reclamos posteriores. Elegí métodos de pago seguros: Preferí tarjetas de crédito o débito en plataformas con protección al comprador. Evitá transferencias a cuentas personales. Investigá la reputación del prestador: Buscá opiniones en Google, redes sociales y foros de viajeros. Si abundan las quejas por cancelaciones o falta de respuesta, mejor no arriesgarse. Mirá las políticas de cambios y devoluciones:Los imprevistos existen: cuanto más flexibles sean las condiciones, menos dolores de cabeza tendrás. Leé la letra chica de las promociones:Un 2x1 puede aplicarse solo a ciertos destinos o fechas. Confirmá los requisitos antes de pagar. Evitá caer en “gangas” sospechosas: Si un paquete cuesta demasiado poco o piden pagos en efectivo sin comprobante, es probable que se trate de una estafa.

El Travel Sale ya es considerado un clásico en la agenda turística argentina y una oportunidad estratégica para planificar vacaciones con precios diferenciales. Aunque el escenario económico impone cautela, la acción promete acercar promociones masivas al público y reimpulsar el consumo de experiencias turísticas en todo el país.

LV/ff