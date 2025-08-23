Un censo en las costas chubutenses encontró que 2025 tiene el récord en cantidad de ballenas francas

Esta semana, investigadores del Laboratorio de Mamíferos Marinos que funciona en el Centro para el Estudio de Sistemas Marinos del Conicet, en Puerto Madryn, completaron el primer censo aéreo de ballena franca austral (Eubalaena australis). Y el resultado fue muy alentador: marcó un récord absoluto en los 25 años que se viene realizando este conteo.

Según los científicos, comprobaron que en la zona relevada había 2110 ejemplares, de los cuales 826 eran crías.

La mayor parte de los animales se encontraban nadando en lugares muy tradicionales, como El Doradillo, las zonas cercanas a Puerto Pirámides y el golfo San José. Además, se observaron ballenas en grandes grupos frente a la costa externa de Península Valdés y en el golfo San Matías, al norte de la provincia.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según el censo, en la zona se encuentran 826 madres, la misma cantidad de crías, 381 individuos solitarios y 77 en grupos de cópula.

Distribución de las ballenas.

"Los golfos son las zonas preferidas y donde más se aglutinan. Descubrimos que hay un patrón donde se producen momentos de máxima abundancia y luego los animales empiezan a distribuirse. En la zona del golfo San Jorge se están viendo muchos grupos de cópula y estimamos que San Antonio Oeste también va a tener una gran cantidad de ejemplares”, indicó Mariano Coscarella, investigador del CESIMAR.

El vuelo del censo se hizo en un avión perteneciente al Aeroclub de Puerto Madryn, y lo concretaron tres becarios del Conicet: Santiago Fernández, Virginia Tortolini y Ayelén Tschopp junto al piloto Pedro Domínguez.

Espectáculo natural en Mar del Plata: ballenas sorprendieron con saltos y avistajes desde la costa

Se trata del primer vuelo de la temporada y se estima que se realizarán dos censos más hasta mediados del mes de noviembre.

Los censos aéreos de ballenas se realizan de manera casi ininterrumpida desde el año 1999 y son financiados por las empresas de avistajes: “La población de ballenas ha crecido desde el año 2000, cuando contamos apenas 150 crías y 500 ejemplares en total. A partir de ahí se ha mantenido el crecimiento más suave, sobre todo entre los años 2012 y 2018; luego se estancó y desde el año pasado estamos notando un aumento importante en la cantidad de crías”, agregó Coscarella.

Por su parte, Enrique Crespo, investigador retirado del mismo instituto, expresó: “Estamos en un universo que está en cambio; desde que nosotros empezamos a trabajar con mamíferos marinos, vemos que hay aumentos poblacionales de especies que fueron muy explotadas en los siglos XVIII, XIX y XX. Luego de alcanzar poblaciones muy reducidas, comenzó a darse un incremento en todas ellas, acompañadas por otros cambios a nivel ecosistémico introducidos a mediados del siglo XX. Nosotros estamos siguiendo esos cambios de muy largo plazo, tratando de monitorearlos a todos al mismo tiempo”.