A partir del 1 de noviembre tendría que entrar en vigencia el sistema de troceo para el comercio minorista local de carne vacuna, cambiando el de fracciones que no superen los 32 kilos.

A través de la Resolución 91/2022 publicada el pasado viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno dictó la norma regulatoria para la cadena de distribución de carnes.

Sin embargo, estará vigente una extensión hasta el 15 de enero de 2023. La decisión se tomó luego de un pedido especial por parte de las provincias, con el fin de poder adecuar cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística del troceo.

Adiós a la media res: ¿aumenta el precio de la carne?

Este lunes, la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación informó que, atendiendo a los pedidos presentados por las provincias respecto a la necesidad de fortalecer cuestiones vinculadas a la implementación, control y logística, “ha decidido prorrogar, de forma extraordinaria, por 75 días la implementación de la resolución 2/21, referente al troceo de carnes”.

De esta manera, se extiende el plazo hasta el 15 de enero de 2023 con el fin de que las provincias y los actores que componen la cadena, terminen de adecuar lo necesario para comenzar con la implementación de esta medida recomendada por la Organización Internacional del Trabajo; que mejora las condiciones laborales de los trabajadores, para que no carguen más sobre sus hombros medias reses que pesan más de 100 kilos.

Además, es necesario por una cuestión vinculada al cuidado bromatológico. Asimismo se mantendrá durante los próximos días, una agenda de reuniones con integrantes de la cadena cárnica para agilizar la implementación de la medida, puesto que hay opiniones encontradas sobre el troceo.

Las distintas miradas sobre la discusión

Desde la industria frigorífica, Miguel Schiariti, presidente de CICCRA, dijo que “pretenden que la industria frigorífica trocee en la playa de faena en tres tercios. El funcionario que hizo esa resolución no tiene idea de lo que implica trocear carne caliente a 37 grados. Es lamentable que aquel que debe ocuparse del control comercial no sepa nada del tema”, criticó el empresario.

Adiós a la media res: qué cambia en la forma de vender la carne

Por su parte, Alberto Williams, presidente de la Asociación de Propietarios de Carnicerías de Buenos Aires, afirmó que el nuevo método “es una cosa traída de los pelos, no fue consensuada con nadie, opinó gente que no tiene obreros trabajando con la media res y vamos a ver qué pasa. Cortar. No va a mejorar la calidad ni el precio, que va a aumentar, no sabemos todavía cuánto” dijo

Según Williams, el troceo “les conviene a los exportadores para vender acá los trozos que no pueden vender afuera. Me extraña que un gobierno popular haya tomado esta medida inadecuada, porque se necesita una transformación muy grande. Todavía no sabemos cómo vamos a recibir la carne. En los primeros días, seguramente va a faltar carne”, adelantó.

Cómo afecta Cortes Cuidados a las carnicerías barriales

Desde el Consorcio ABC, que agrupa los frigoríficos exportadores, señalaron que con el sistema tradicional de distribución por medias reses, que entrega todos los cortes del bovino en una sola pieza, el carnicero recibe cortes que le cuesta vender, haciendo que deba recurrir a estrategias de supervivencia, como la venta a menor valor o a picar la carne para intentar recuperar el costo de la mercadería.

De acuerdo con estudios de de mercado realizados por el consorcio de exportadores, la pérdida total del valor de la media res (por los lomeros y otras «ineficiencias» del sistema) está en 10% del volumen total comercializado.

Según el ABC, Con el nuevo sistema, el carnicero podrá pedir los cuartos (delantero, parrillero o trasero) que más se venden en su zona y, de este modo, obtener un ahorro o una oferta adecuada a las necesidades de sus clientes, que podrá trasladar a los precios para balancearlos a favor de los consumidores.

SE / LR