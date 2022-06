Un productor de soja explica por qué el Estado se lleva el 56% de su cosecha y a él le queda 3%

Mientras permanece el debate sobre la posible implementación de aumentos de retenciones a las producciones agrícolas para "desacoplar" los precios internos y externos, el productor agropecuario ex secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, demostró con números la presencia del Estado en el resultado económico de una producción agrícola.

“De las 100 hectáreas que coseché, 56,3 fueron para el ESTADO, 45 has para pagar costos y 3,4 me quedaron para mi. Es triste pero real”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El productor basó sus cálculos en un campo agrícola ubicado en la zona centro sur de Córdoba, con un rendimiento de 28 quintales/ha en la cosecha de soja. Por la sequía, este rendimiento se ubicó muy por debajo de los casi 40 quintales/ha cosechados en la campaña pasada.

Por cada hectárea de soja con ese rendimiento de 28 quintales, ingresan al país 1.719 dólares, teniendo en cuenta un precio de 614 dólares. De ese total, el gasto de Puerto implican 22,75 dólares y los costos directos e indirectos unos 666, cuyas participaciones son del 1,32% y 38,75%.

Por su parte, al Estado le corresponden unos 970 dólares a través de Retenciones (567 dólares) y costos impositivos (403 dólares), que representan un 59,7% del ingreso total. En ese planteo, al productor le quedan 59,67 dólares por hectárea, es decir un 3,46% de los 1.719 dólares.

