Exclusivo: Sandleris se reúne con banqueros para analizar la instrumentación del decreto de Macri

El titular del Banco Central, Guido Sandleris, recibe esta tarde de domingo a banqueros para analizar el decreto de necesidad y urgencia que acaba de firmar Mauricio Macri y que implica restricciones al mercado de cambios. Según pudo saber PERFIL, estaban llegando para una reunión a las 16 Enrique Cristofani, del Santander, y Martin Saric, del BBVA, entre otros.

Tienen que analizar, por ejemplo, si tienen lo necesario para aplicar las restricciones y si contarán con el aval de La Bancaria (el gremio) para extender el horario hasta las 17. El Gobierno quiere llevar tranquilidad al ahorrista para no toparse con filas interminables en los bancos ni generar una idea de apocalipsis innecesariamente.

Tanto Sandleris como Lacunza darán detalles por televisión antes de que abran los mercados mañana lunes 2 de septiembre. Se apuraron a publicar el decreto para evitar que golpee sobre la marcha. También estará sobre la mesa de discusión la decisión del Banco Central de impedir que los bancos (y sólo los bancos) puedan cambiar bonos contra dólares, operatoria conocida como "contado con liquidación", que sirve para sacar divisa extranjera.

La decisión llega para tratar de dar más certidumbre en un marco de tensión política y de un resultado electoral de agosto que puso en duda la continuidad de Macri después de diciembre. Y que, en consecuencia, generó confusión y dudas en los mercados. La suba permanente del dólar y la necesidad del Central para intervenir con reservas con el objetivo de controlar la cotización empujaron al Gobierno a tomar una medida más radical.

"No es un cepo", repiten las fuentes oficiales. En los hechos, es un control de cambios y una restricción a la compra, no a la extracción. Se conocerán más detalles mañana lunes 2 de septiembre. Sin embargo, ya dejó explicitado el oficialismo que el límite será de hasta 10 mil dólares por mes y que las personas jurídicas (empresas) no podrán atesorar y se verán obligadas a liquidar las divisas que consigan producto de las exportaciones. A continuación la circular del BCRA que explica cómo instrumentarán el DNU.

MC

En desarrollo