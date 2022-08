Warren Buffett invierte en una empresa que produce camiones sin conductores

El empresario multimillonario Warren Buffett es reconocido, entre otras cosas, por invertir y adquirir empresas probadas a lo largo del tiempo. De esta forma, Buffett compró una petrolera, una línea de tren y una aseguradora que son apuestas por el crecimiento constante y rentable de la economía estadounidense.

De hecho, el director ejecutivo de Berkshire Hathaway se mantuvo alejado de las acciones tecnológicas durante varios años antes de invertir en Apple. Cabe señalar que para ese entonces, la compañía de la "manzanita" ya estaba tan profundamente incorporada al entretejido de la economía como Occidental Petroleum Corp., BNSF Railway Co. o Geico. Por tal motivo, no fue una sorpresa que Buffett evitara las modas SPAC y NFT.

Sin embargo, los inversores deberán estar muy atentos a sus últimos movimientos. Sucede que el martes último, Pilot Company, propiedad de Berkshire Hathaway, acordó una participación en Kodiak Robotics Inc., una empresa emergente de camiones sin conductor. Pilot obtendrá uno de los cinco asientos en el tablero de Kodiak. Aunque no se reveló el monto de la inversión y el porcentaje de propiedad, desde el Washington Post informaron que la compañía que perteneciente a Berkshire Hathaway es ahora el mayor inversor estratégico en la puesta en marcha.

Esta noticia podría interpretarse como una confirmación de que los camiones sin conductor están a punto de ser una realidad. Aunque pueda ser difícil e incluso aterrador imaginar un camión de 18 ruedas sin humanos a bordo andando por una ruta llena de autos, esto podría pasar más rápido de lo que la gente piensa.

Kodiak ya está operando camiones con un conductor de seguridad a bordo en rutas entre Dallas y seis ciudades, incluida Atlanta. En un par de años, esperan sacar a ese conductor de seguridad de la cabina y operar grandes camiones de carga completamente autónomos. Una gran cantidad de otras empresas emergentes también están persiguiendo el sueño sin conductor.

Embark Technology Inc., Aurora Innovation Inc., TuSimple Holdings Inc. y otros están probando la tecnología de camiones autónomos en las rutas. Desde Aurora comunicaron que estiman que podrán tener un camión sin conductor a partir del próximo año.

Kodiak, que tiene inversionistas que incluyen al fabricante de llantas Bridgestone Corp. y el fondo de riesgo de BMW, se está asociando con Pilot para crear un puerto de camiones autónomo en Atlanta que ofrecería servicios como reabastecimiento de combustible, inspecciones y mantenimiento para los camiones sin conductor. Las paradas de camiones de Pilot también servirían como un punto de encuentro fuera de las grandes áreas urbanas, donde un camión sin conductor dejaría un remolque que sería recogido por un camión con conductor para navegar por el tráfico de la ciudad.

Todas las empresas dedicadas a esta tarea sostienen que su tecnología hará que los camiones grandes sean mucho más seguros. Es un listón bajo considerando que 159,000 personas resultaron heridas en choques que involucraron camiones grandes en 2019, y 5,600 murieron en tales accidentes en 2021, según la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras. La necesidad del mercado también está ahí. La asociación de camioneros de Estados Unidos sostiene que al país le faltan 80.000 camioneros, y la escasez se concentra en los camiones de larga distancia que mantienen a los conductores alejados de sus hogares durante días e incluso semanas. Esos viajes largos son la fruta al alcance de la mano para que los camiones autónomos los recojan.

Si bien todavía queda ver que pasará, una cosa es segura, si una de las empresas de Buffett se está lanzando a esta nueva tecnología, no es de sorprender que en una o dos décadas, los camiones sin conductor también sean un pilar de la economía estadounidense.