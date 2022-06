Warren Buffett cambia de decisión sobre su herencia y perjudica a Bill Gates

Warren Buffett, habría tomado una decisión sobre su fortuna que afecta a Bill Gates en primera persona y en la peor de las formas. Sucede que el inversor y empresario estadounidense habría decidido que la mayor parte de su patrimonio de 93.400 millones de dólares vayan a una poco conocida fundación familiar en apoyo del derecho a abortar y no a la fundación Gates como se esperaba.

Durante años, los ejecutivos de la Fundación Gates esperaban que el multimillonario donara la mayoría de sus acciones en su compañía, Berkshire Hathaway, a la organización global después de su muerte, y estuvieron discutiendo la mejor manera de usar el dinero, según el Wall Street Journal.

En 2006, Buffett había declarado que destinaría el 85% de las acciones de su empresa a obras de caridad, con cinco sextas partes de las acciones destinadas a la Fundación Gates. Sin embargo, en los últimos días la Fundación Susan Thompson Buffett, nombrada en honor de la fallecida esposa del magnate estadounidense, habría ampliado su personal administrativo en previsión de una “afluencia masiva de dinero”.

Según el Wall Street Journal, Buffett se comprometió a dejar u$s 56.000 millones a la Fundación Gates; 17.400 millones a cuatro organizaciones benéficas vinculadas a la familia Buffett (Fundación Susan Thompson Buffett, Fundación Sherwood, Fundación Howard G. Buffett y la Fundación NoVo); así como una suma no comprometida de 18.700 millones. Los responsables de las organizaciones benéficas prevén que la caridad de la familia Buffett reciba entre 70.000 y 100.000 millones de dólares.

Cabe recordar que el pasado junio, Buffett abandonó su puesto de consejero en la Fundación Bill y Melinda Gates, al tiempo que anunciaba que, desde 2006, había donado 41,5 miles de millones de dólares a obras benéficas, de los cuales 32,7 mil millones fueron destinados a la fundación del fundador de Microsoft.

Según ‘The New York Post’, desde su creación en 2000, la Fundación Gates, que cuenta con una dotación de unos 50.000 millones de dólares, ha repartido más de 60.000 millones de dólares en subvenciones. Emplea a 1.800 personas y financia trabajos en los campos de la salud, el género y la educación que se realizan en 134 países.

El escándalo sacudió a la fundación Gates

La Fundación Gates se vio afectada en los últimos años por el amargo divorcio de sus homónimos, provocado en parte por la relación personal de Bill Gates con el pedófilo convicto Jeffrey Epstein, así como por las revelaciones sobre su comportamiento con las empleadas de la fundación y de Microsoft.

“No me gustó que estuviese con Jeffrey Epstein, la verdad. Se lo dejé claro”, señalaba en marzo Melinda French Gates en el programa ‘CBS This Morning’, al tiempo que declaraba que su divorcio “no fue cosa de un momento o algo específico que ocurrió, simplemente llegó a un punto en el que me di cuenta de que no era saludable y no podía confiar en lo que teníamos”. En febrero, trascendía la noticia de que French Gates habría decidido no dejar la mayor parte de su fortuna, estimada en 11.000 millones de dólares, a la organización benéfica que cofundó con su ex marido.

