Alertan que 200 mil alumnos bonaerenses quedaron excluidos en cuarentena

El regreso a las aulas es parte de un debate entre el oficialismo y la oposición en medio de la cuarentena y las medidas de aislamiento adoptadas para enfrentar el coronavirus. Algunas provincias ya regresaron con protocolos sanitarios, como San Juan.

Algo similar ocurrió en Formosa, donde el gobernador Gildo Insfrán autorizó la vuelta presencial en zonas rurales, aunque sin obligación de asistencia. En otras provincias, el coronavirus impide el retorno a las aulas, por ahora.

Pero entre algunos sectores de la oposición genera inquietud la cantidad de alumnos que en la provincia de Buenos Aires, el distrito con más inscriptos, quedan excluidos del sistema educativo por no contar con conexión a internet, una herramienta indispensable para las clases a distancia impuestas en cuarentena.

La ministra de Educación, Agustina Vila, reconoció que un 5 por ciento de la matrícula no cuenta con una conexión o con buena conexión en la provincia de Buenos Aires. En ese sentido, el diputado de Cambio Federal, Guillermo Bardón, pidió que el gobierno adopte medidas para incorporar a esos alumnos, que suman más de 200 mil.

Polémica entre la Ciudad y sindicatos, Provincia y Nación por la vuelta a clases

“La realidad ha demostrado que la apertura de algunas actividades esenciales, siguiendo estrictos protocolos, ha funcionado. Pensar en una estrategia similar para que más de 200 mil chicos no queden sin recibir educación, podría ser una solución si tenemos en cuenta que no se trata de una vuelta masiva a la escuela sino de focalizar en ese 5 por ciento que no tiene acceso”, indicó Bardón.

El legislador de Cambio Federal consideró que “la educación, en este contexto, debería pensarse como una actividad esencial y habilitar espacios que sean utilizados para que esos alumnos puedan volver a estudiar”.

“Se deben implementar medidas urgentes que eviten que se agrande la brecha educativa entre los que tienen recursos y los que no. La educación debe seguir funcionando como un igualador y generador de oportunidades”, señaló.