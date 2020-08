Más de 10.000 alumnos vuelven a clases en San Juan

Más de 10.000 alumnos volvieron a clases en las escuelas de 14 departamentos de la provincia de San Juan, a través del modelo de "aulas burbuja" en medio de la pandemia por coronavirus que afecta todo el país.

En diálogo con El Destape Radio, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, explicó que "en San Juan regresan 10.500 estudiantes de 14 departamentos con protocolos" y destacó que "el protocolo dice que los estudiantes tienen que estar a 2 metros, los recreos tienen que ser escalonados, se les da un kit a los estudiantes al ingreso".

En ese marco, Trotta agregó que "hay medidas de seguridad, ventilación, todo para un regreso seguro" y puntualizó que “están ingresando los últimos años, tanto de primaria como secundaria. Cuando vayan ingresando los demás cursos, va a ser necesario escalonar los horario

En tanto, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac expresó que se extremaron "todos los cuidados, teniendo en cuenta y monitoreando en forma constante la situación epidemiológica".

Reabren escuelas en San Juan, Catamarca y Santiago del Estero

“La mayoría de los padres y madres de los y las estudiantes que comenzaron con clases presenciales hacen trabajos rurales durante jornadas muy extensas, por ello la vuelta será muy significativa desde lo educativo y lo social, por el lugar que ocupa la escuela para la organización familiar que se ha visto alterada con la pandemia”, agregó el gobernador sanjuanino.



El Ministerio de Educación provincial informó que vuelven a clase 10.470 alumnos de 14 de los 19 departamentos provinciales, excepto para los departamentos del Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Chimbas, Santa Lucía y Rawson).



Se trata de 250 escuelas de Nivel Primario, Secundario Orientado, Secundario Técnico Profesional, Secundario de Adultos, Terminalidad Primaria, Capacitación Laboral, Formación Profesional y Educación Superior.

El ministro de Educación de la provincia, Felipe de los Ríos, dijo a Télam Radio que "ya pensamos para septiembre en el retorno de clases en un departamento chico del Gran San Juan"."Lo ideal es darle continuidad pedagógica a los alumnos que pasan de nivel. Las instituciones no sólo forman sino crean vínculos sociales", aseguró Ríos.



El ministro aseguró que la vuelta a las clases presenciales de mañana "será ordenada" y se respetará la decisión de los padres que aún no quieran mandar a sus hijos a los establecimientos escolares.



En tanto, el titular de la cartera de Educación. Nicolás Trotta agregó: "a los docentes se les da una máscara de acrílico que tienen que usar en todo momento. A todos se les toma la temperatura", indicó el Ministro. Además agregó que “la escuela no va a ser responsable si aparecen casos. Hay que estar atentos a la red epidemiológica de cada departamento de la Provincia”.

Sobre las posibilidades en otros puntos del país, Trotta explicó que “la semana pasada empezamos con la presencia de docentes en Catamarca y Santiago del Estero para preparar el retorno a clases. En Santiago del Estero aumentaron los casos y con el Gobernador Zamora decidimos esperar un par de semanas más para el retorno de los alumnos”.

“Estamos trabajando en algunas provincias para un posible regreso a clases presenciales en un par de Provincias más. Esperamos que algunas puedan estar para finales de agosto. En la Patagonia planteamos un regreso en septiembre, pero hay distintas realidades epidemiológicas", concluyó.