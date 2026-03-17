Estudiar Comunicación Institucional en la USBA: formación dentro de la redacción de Perfil

Quienes estén interesados en formarse en el campo de la comunicación organizacional y estratégica pueden inscribirse en la Licenciatura en Comunicación Institucional de la Universidad del Sur de Buenos Aires (USBA), una propuesta académica que combina formación universitaria con experiencia profesional en medios de comunicación.

La USBA, universidad creada por Editorial Perfil, propone un modelo educativo innovador en el país: formar profesionales de la comunicación dentro de una redacción multimedia en funcionamiento.

De esta manera, los estudiantes tienen la posibilidad de aprender junto a periodistas y profesionales que trabajan activamente en los medios, incorporando herramientas propias del periodismo, la comunicación institucional y la producción de contenidos.

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Las prácticas formativas se desarrollan dentro de un ecosistema mediático integrado por distintos medios del grupo Perfil, entre ellos Perfil.com, Revista Caras, Revista Noticias, Net TV, Canal E y Radio Perfil.

Este entorno permite que los estudiantes conozcan de primera mano las dinámicas reales del trabajo comunicacional, integrando el aprendizaje académico con la práctica profesional.

La Licenciatura en Comunicación Institucional tiene una duración de cuatro años y otorga además un título intermedio de Técnico Superior en Comunicación Institucional, que se obtiene durante el recorrido de la carrera.

A lo largo de la cursada, los estudiantes incorporan herramientas teóricas y prácticas que les permiten desarrollarse en distintos ámbitos de la comunicación.

Entre las principales competencias profesionales que adquieren se destacan:

Desempeñarse en medios gráficos, audiovisuales y digitales

Planificar estrategias de comunicación institucional

Diseñar campañas de prensa y difusión

Crear y analizar mensajes comunicacionales

Realizar monitoreo y seguimiento mediático

Desarrollar consultorías en comunicación organizacional

Gestionar proyectos profesionales vinculados a la comunicación

Asesorar en áreas de comunicación institucional y relaciones públicas

Además, el plan de estudios incorpora materias vinculadas con comunicación corporativa, marketing, análisis del discurso, tecnologías digitales y gestión estratégica de la comunicación.

Inscripciones abiertas para el ciclo lectivo 2026

Las inscripciones para comenzar la carrera en marzo de 2026 ya se encuentran abiertas.

Para iniciar el proceso es necesario haber finalizado el nivel secundario.

Quienes deseen obtener más información o iniciar la inscripción pueden comunicarse con la universidad para recibir asesoramiento durante todo el proceso.

Contacto:

[email protected]

Desde la universidad recuerdan que las vacantes son limitadas, por lo que recomiendan asegurar el lugar con anticipación.