La Unesco reconoció a una argentina como una de las 10 mejores docentes del mundo

Ana María Stelman da clases en escuelas primarias de La Plata desde 1984 y acaba de quedar entre los 10 finalistas al Global Teacher Prize 2021 de Fundación Varkey, en colaboración con la UNESCO. Este premio recibe más de ocho mil postulaciones de 121 países de todo el mundo.

"Ya me veía ganadora estando entre los 50 así que imagínate que ahora mi sonrisa no entra en la cara", contó con orgullo a Télam quien tiene una larga trayectoria en la docencia. "Siento que estoy representando a todos, es muy importante el trabajo que hacemos todos los docentes del país y siento que los estoy representando a ellos también, aunque no los conozco", señaló.

Las maestras de Sarmiento



Stelman reconoció que estar entre las personas elegidas para el premio genera mucha alegría y ansiedad al mismo tiempo: "Estoy sin dormir pasada de vuelta, muy emocionada, mi familia, mis hijos están muy emocionados. Es algo muy lindo que te reconozcan", confesó.

Para postularse, la maestra relató que debió completar un formulario en el que debía explicar y recordar todas las estrategias pedagógicas que puso en práctica a lo largo de toda su carrera. "Mi estrategia es a través de la empatía de conocer a los chicos, de saber cuáles son sus gustos porque no todas las estrategias sirven para todos los nenes", aclaró.

Otro gran desafío para Stelman fue trabajar durante la pandemia con chicos que no tenían los dispositivos para sostener clases virtuales. Según conto, uno solo de sus alumnos tenía computadora, por lo que tuvieron que aprovechar los recursos que conseguían para poder sostener la educación, en esas circunstancias.

Stelman, además, usa herramientas digitales adaptadas a niños con capacidades diferentes, dirige talleres y cursos sobre educación medioambiental y astronomía y motiva a sus estudiantes a participar de ferias de geografía y ciencia. Recién el 10 de noviembre se conocerá la resolución de quien se queda con el premio, pero estar entre las 10 finalistas representa un enorme mérito.

RB CP