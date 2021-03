Los niños perdieron más de un tercio del año escolar por la pandemia, según Save the Children

La ONG Save the Children pidió este martes llevar a cabo una acción urgente para evitar "un impacto irreversible" en la vida de los niños de todo el mundo, quienes han perdido más de un tercio del año escolar debido a la pandemia.

"Casi un año después de la declaración oficial de la pandemia mundial, cientos de millones de niños siguen sin ir a la escuela", detalló la directora general de dicho organismo, Inger Ashing, a través de un comunicado.

En el pico de la pandemia, el 91% de los niños del mundo estaban sin escolarizar. En promedio, un niño desaprovechó 74 días de escuela, más de un tercio de los 190 días de un ciclo lectivo estándar.

La directora general de Save the Children, Inger Ashing.

Asimismo, el cierre de escuelas no solo aumentó las diferencias entre países ricos y pobres si no, también, entre familias acomodadas y sin recursos, urbanas y rurales, niños refugiados y no refugiados, niños discapacitados y no discapacitados.

En Estados Unidos, al inicios de la proliferación de la enfermedad infecciosa, más de 15 millones de alumnos, desde el jardín de infancia hasta la secundaria, no tenían suficiente conexión a internet para seguir la educación a distancia.

Por su parte, los pequeños que viven en América Latina, el Caribe y el sur de Asia perdieron casi tres veces más días de clase que los niños de Europa occidental, con 110 días sin educación frente a 38 para los europeos.

Tres niñas vuelven a tener clases presenciales en Glasgow, Escocia.

Además de malgastar días de aprendizaje, los menores no escolarizados corren un mayor riesgo de sufrir trabajo infantil, matrimonio infantil y otras formas de abuso.

Faltando tres meses para cumbre del G7, que se celebrará en junio en el Reino Unido, la ONG exige que "los líderes mundiales den prioridad a que los niños vuelvan a la escuela de la forma más segura posible, especialmente las niñas".

También pide a los gobiernos y donantes que ayuden a la Asociación Mundial para la Educación a alcanzar su objetivo de recaudar 5.000 millones de dólares para 2025.

JFG