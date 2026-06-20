Este 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en Argentina debido al paso a la inmortalidad de su creador, el general Manuel Belgrano. Fue también el encargado de izarla por primera vez, cuando se encontraba en Rosario con sus tropas para defender el territorio contra los ejércitos realistas españoles.

La confección de la bandera nacional atravesó distintos obstáculos, ya que los miembros del Primer Triunvirato temían disgustar a Gran Bretaña, aliada de España en ese momento. Fue por ello que, luego de enarbolarla por primera vez, insistieron a Belgrano que utilizara la bandera del enemigo, pero se negó rotundamente.

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A principios de 1812, el Primer Triunvirato había enviado a Belgrano y sus tropas a Rosario para enfrentarse a la ofensiva española, que había ganado fuerzas durante el año anterior. Apenas llegó a destino, el 7 de febrero de ese año, comenzó a construir dos baterías para la defensa sobre el Río Paraná: “Libertad” e “Independencia”.

Este 20 de junio se conmemora el Día de la Bandera en Argentina debido al paso a la inmortalidad de su creador, el general Manuel Belgrano.

Fue durante esta guerra que el general solicitó permiso para que los soldados usaran la escarapela celeste y blanca con el objetivo de dejar de vestir la roja y diferenciarse de los españoles, a lo que el órgano ejecutivo accedió. Sin embargo, cuando era momento de inaugurar las baterías, Belgrano sintió que debían enarbolar una bandera propia.

Así fue como confeccionó la bandera argentina, con ayuda de María Catalina Echevarría, una mujer residente en Rosario con quien se alojó durante su estadía. El 27 de febrero de 1812, Manuel Belgrano izó el emblema nacional por primera vez y ordenó a sus soldados jurarle lealtad. “Juremos vencer a los enemigos interiores y exteriores, y la América del Sur será el templo de la independencia y de la Libertad”, exclamó el prócer en su discurso.

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La primera bandera argentina ya contaba con los clásicos colores celeste y blanco que hasta hoy se pueden observar, ya que Belgrano quería que tenga los mismos colores de la escarapela. El 25 de mayo de ese año, hizo jurar fidelidad a la bandera a sus tropas otra vez y al pueblo de Jujuy.

JSM