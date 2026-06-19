María Catalina Echevarría: la primera mujer que cosió la bandera argentina con sus propias manos

Este 20 de junio se conmemora en Argentina el Día de la Bandera, en coincidencia con la fecha de muerte del general Manuel Belgrano, su creador. No obstante, no fue el único participante en su confección, sino que fue cosida por primera vez por María Catalina Echevarría, la única mujer con su nombre y apellido completos grabados en el Monumento a la Bandera.

Así como sucedió con muchas mujeres en la historia argentina, la trascendencia de Echevarría pasó desapercibida. Los relatos tradicionales encasillaron a las mujeres en el rol de espectadoras, cuando hay una gran cantidad de ellas que participaron activamente en la construcción de la patria, como Catalina, Juana Azurduy, Macacha Güemes, Mariquita Sánchez y más.

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María Catalina Echevarría: fundamental en la historia, pero olvidada por la misma

María Catalina Echevarría

María Catalina Echevarría nació en 1788, y después de quedar huérfana a corta edad, fue adoptada por la familia de Pedro Tuella. Su hermano, Vicente Anastacio, era amigo personal de Manuel Belgrano. A pesar de que se casó en 1810 con Mariano Vidal, permaneció en la casa de sus padres adoptivos para cuidarlos.

En 1812, Belgrano se alojó en su hogar cuando el Primer Triunvirato lo envió a fortificar las costas del río Uruguay y Paraná. Fue durante su estadía que él le indicó la creación de la bandera, en base a los colores de la escarapela. María Catalina la confeccionó con telas del negocio de Tuella.

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Por otro lado, María Catalina Echevarría también fue revolucionaria porque participó en la ceremonia de jura a la bandera a orillas del Paraná, ocurrida el 27 de febrero de 1812 frente a las baterías de artillería Independencia y Libertad. En ese momento, no era común que las mujeres participaran en este tipo de actos militares, por lo que su presencia marcó un paso gigante frente a la incidencia de las mismas en la historia.

Según los historiadores, Echevarría poseía un gran espíritu patriótico. La confeccionadora de la primera bandera argentina profesó como hermana secular de la Tercera Orden de San Francisco a partir de 1814 y falleció en 1868, a la edad de 84 años, mientras vivía en San Lorenzo, a donde emigró una vez que enviudó.

JSM / ds