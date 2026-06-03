El uniforme de Manuel Belgrano: cómo se vestía el Ejército del Norte para la batalla

El Ejército del Norte operó entre 1810 y 1814 en la región andina, un territorio caracterizado por amplitudes térmicas extremas que obligaban a la infantería a marchar bajo temperaturas superiores a los 35°C durante el día y heladas nocturnas. Manuel Belgrano asumió el mando de esta división en 1812 con un profundo déficit de recursos, lo que llevó a que el diseño del vestuario militar combinara la influencia de las ordenanzas españolas con los materiales rústicos que se podían proveer localmente en las provincias del norte. A continuación, se presenta la indumentaria militar real que se utilizó en las campañas de Salta y Tucumán, pensada para estructurar una infografía explicativa o un formato de video de rápida lectura.

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Las piezas clave del equipamiento de combate

Para la producción de un video corto o el diseño de una infografía explicativa con flechas, la indumentaria militar básica se puede dividir en tres elementos centrales bien diferenciados. En primer lugar se destaca el saco azul oscuro, que constituía la prenda reglamentaria y el color oficial de la época para la infantería y los altos mandos, consistente en una chaqueta entallada de cuello alto destinada a mantener la disciplina visual en el frente de batalla.

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En la parte inferior cobraban protagonismo las botas de cuero alto, un elemento fundamental para la supervivencia en el terreno, diseñadas específicamente para proteger las extremidades inferiores durante las extensas jornadas de cabalgata por la hostil geografía del norte argentino.

Finalmente, el equipamiento se completaba con el famoso sable colgado al cinto, el cual funcionaba como el arma blanca de mano indispensable para el combate cuerpo a cuerpo y se erigía como el máximo símbolo de autoridad del general ante sus escuadrones.

Soportar el clima: el verdadero enemigo invisible

Más allá de los peligros lógicos frente a las armas del enemigo, el uniforme en si mismo representaba un enorme desafío físico para los soldados patriotas. Toda la vestimenta principal estaba confeccionada a base de telas sumamente pesadas, fundamentalmente lana y paño grueso, debido a que eran los únicos materiales disponibles en cantidad, resistentes al roce continuo y duraderos para afrontar campañas de larga duración.

El verdadero reto humano de la gesta era el peso del equipamiento completo, que al combinarse con las armas, las munitions y las raciones diarias, volvía las marchas extenuantes.

Soportar las altísimas temperaturas estivales de provincias como Salta o Jujuy vestidos con lana tan tupida exigía una resistencia física fuera de lo común. Para mitigar el sofocante calor diurno del norte, las tropas dependían de los momentos de descanso en zonas de sombra, el constante racionamiento de agua y la flexibilidad de desabrocharse los pesados sacos únicamente cuando se encontraban fuera de las formaciones oficiales o lejos de la línea de fuego.

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