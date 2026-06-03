Las 3 mentiras históricas sobre Manuel Belgrano: qué hay detrás del mito escolar del creador de la bandera

La construcción de las identidades nacionales a menudo recurre a la simplificación de sus figuras históricas para facilitar la enseñanza escolar, transformando a personas de carne y hueso en héroes de mármol sin matices. Sin embargo, cuando se revisan los documentos de la época con una mirada crítica, emergen detalles fascinantes que revelan la verdadera dimensión de sus sacrificios y decisiones. A continuación, desarmamos tres de los mitos más arraigados sobre Manuel Belgrano para entender al hombre detrás del prócer.

Militar por necesidad, no por vocación

El primer gran equívoco de los manuales escolares es catalogar a Manuel Belgrano como un hombre de armas por profesión. La realidad es que no contaba con ninguna clase de formación militar previa antes del estallido revolucionario. Belgrano era, fundamentalmente, un destacado abogado e intelectual enfocado en la economía política, formado en las universidades españolas y promotor de ideas de vanguardia para el desarrollo de la región.

Su decisión de comandar ejércitos y agarrar las armas no respondió a una vocación de carrera, sino a una estricta necesidad de la patria que requería de sus ciudadanos más ilustres para defender la causa de la libertad en el campo de batalla.

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El trágico final del padre de la patria

Existe la falsa creencia de que los sectores altos que impulsaron la revolución mantuvieron su estatus y fortuna hasta el final de sus días. El caso de Belgrano desmitifica por completo esta idea, ya que su entrega a la función pública y a las campañas militares lo llevó a la pérdida total de sus bienes personales.

Lejos de morir rodeado de riquezas, el prócer falleció en la pobreza más absoluta. Su situación financiera era tan precaria y desesperante en su lecho de muerte que se vio obligado a entregarle a su médico personal su propio reloj de bolsillo como forma de pago por sus servicios, debido a que no disponía de un solo peso en sus pertenencias.

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El verdadero origen de la bandera argentina

Quizás el mito más romántico e instalado en el imaginario popular sea aquel que afirma que Belgrano alzó la vista, miró al cielo (o al río Paraná) y se inspiró en las nubes para elegir las tonalidades de nuestro símbolo patrio. La historia política detrás de la bandera es bastante más compleja y pragmática: la elección del celeste y el blanco se debió a una analogía directa con los colores de la dinastía de los Borbones, la casa real española. Esta decisión formó parte de una estrategia de lealtad aparente al monarca cautivo Fernando VII, una maniobra política implementada por el gobierno revolucionario para ganar tiempo, gestionar la autonomía y evitar ser acusados formalmente de rebeldes e insurgentes desde el primer momento.