Del "Lamebotas" al "curro de los DDHH": el debate presidencial en 20 frases

La deuda, la corrupción y Venezuela concentraron los ataques entre el presidente Mauricio Macri y Alberto Fernández, durante el primer debate este domingo entre los seis candidatos presidenciales. "Entérese presidente, cuando termine el mandato va a haber dejado 5 millones de nuevos pobres", dijo el candidato de centroizquierda Fernández, favorito para ganar las elecciones del 27 de octubre. "Un lugar donde el gobierno de Macri fracasó rotundamente es en la economía", señaló en tono ofensivo.

"Sé que en el último año la carga ha sido muy grande en especial para la clase media. Estamos en el punto de partida para empezar a crecer", se defendió Macri, quien aspira a un segundo mandato tras cuatro años de gobierno. "De los 39.000 millones de dólares que nos dio el Fondo, se fugaron 30.000, se lo llevaron sus amigos presidente y algún día le va a tener que explicar a la Argentina adónde se fueron esos dólares que no están en puentes ni en viviendas", dijo Fernández.

"Me alegra y sorprende que el Frente de Todos hable de corrupción. También que Alberto Fernández diga que yo destruí la economía cuando hasta hace muy poco decía que la presidenta Kirchner la destruyó", respondió Macri, al aludir a los procesamientos por delitos vinculados con actos de corrupción contra Cristina Kirchner. "Ser neutral es sinónimo de apoyo a la dictadura de (Nicolás) Maduro", dijo Macri sobre Venezuela, en tanto el candidato K respondía: "Venezuela tiene problemas. Pero a diferencia del presidente quiero que los venezolanos resuelvan el problema. Espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana".

A continuación, una selección de las frases más destacadas del debate

José Luis Espert:

— “Sin dudas que las Malvinas son argentinas, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado, hace 40 años perdimos una guerra, la manera realista de recuperarla es hacer cambios de fondo, que Argentina tenga los niveles de vida del Reino Unido”.

— “La izquierda pretende erigirse como la gran defensora de Derechos Humanos. Yo le pregunto entonces, ¿cuáles son los derechos humanos en la dictadura de Maduro, y en otras dictaduras socialistas que hubieron? Los DD.HH. parecen haber sido secuestrados por solo una parte de los defensores de los asesinos de los 70, aquellos que se esconden debajo de las polleras de Hebe de Bonafini. Basta del curro de los derechos humanos”.

— “El futuro de Argentina es el libre comercio. Pero para no morir en el intento, necesitamos un Estado de impuestos razonables y costos laborales mucho mas reducidos que en la actualidad. Basta Moyano de currar con la justicia social”.

Alberto Fernández:

— “Hace cuatro años hubo otro debate, en ese otro debate alguien mintió mucho y otro dijo la verdad; el que mintió es el Presidente, que quiere volver a ser Presidente. El que dijo la verdad está sentado en primera fila (Daniel Scioli). Yo vengo a decir la verdad”.

— “Yo no sé en qué país vive Macri, pero de los 39 mil millones de dólares, se fugaron 30 mil, se lo llevaron sus amigos, no están ni en puentes ni en viviendas. Ya es hora que deje de mentir”.

— “Venezuela tiene problemas, más problemas tienen los venezolanos que viven ahí y los que tuvieron vieron que emigrar; a diferencia del presidente, yo quiero que lo venezolanos resuelvan sus problemas. El presidente tiene que decir que está preparando la ruptura de relaciones para poder intervenir, espero que ningún soldado argentino termine en tierra venezolana”.

— “Si hay dos cosas que no atendió este Gobierno fue la educación pública y la salud. Las vacunas entraron en crisis, volvieron a aparecer enfermedades que creíamos desaparecidas. Así como no le interesa la salud pública, no le interesa la educación pública. Claro, piensa que la gente tiene la desgracia de caer en la educación pública, y hasta tiene una gobernadora que cree que una universidad del interior del país no tiene sentido, porque la gente pobre no llega a la universidad”.

Nicolás Del Caño:

— “Nunca apoyamos el autoritarismo del gobierno de Maduro, pero hay una hipocresía enorme porque Mauricio Macri es un lamebotas que apoya la intervención extranjera de Estados Unidos”.

— “Escuchamos hablar de la defensa de la educación pública. Ahora, yo me pregunto, cómo se puede defender la educación pública, cuando se optó por el gobernador Arcioni en Chubut que no le paga el salario a los docentes. Arcioni que es parte del Frente de Todos, está con Sergio Massa”.

— “Macri es un enemigo de la educación pública. María Eugenia Vidal llegó al colmo de organizar a los padres en contra de los docentes que reclamaban por salarios dignos. Son responsables por la muerte de Sandra y Rubén en una escuela de Moreno, no olvidemos eso. En esta crisis resalta que son los docentes los que ponen el cuerpo en el alma todos los días. Cuando escuchamos a los candidatos que hablan de educación del futuro da bronca, porque los niños van con hambre al colegio”.

— “La deuda no es con el FMI. La deuda es con las mujeres. Los del Frente de Todos y Cambiemos votaron en contra de un derecho de la mujer, el aborto. No son pro vida, son antiderecho. No son provida son proaborto clandestino”.

Roberto Lavagna:

— “Hace algunos años, un alto responsable del Estado envió a los científicos a lavar los platos. En este caso no ocurrió lo mismo. Simplemente se les cortó el presupuesto. El resultado es el mismo. Una de las áreas donde el país tiene mayor potencial, recortada”.

— “Nadie parece haberse interesado en considerar violación a los DDHH que el 55 % de los jóvenes y los chicos tengan hambre en Argentina. Qué indicativo de que nos gusta debatir el pasado y otros temas que requieren más profundidad que la que podemos tener aquí. Qué lamentable me parece”.

— “Los derechos humanos adquieren distintas facetas según las circunstancias. Si hay un derecho humano que es violado con profundidad, es el tema que hemos visto en la primera plana: el hambre en la Argentina”.

Centurión (Frente NOS):

— “Creemos que claramente el fenómeno de hipocresía está en plantear que una mujer tiene derecho a decidir sobre la vida de otra persona. Un bebé tiene ADN propio y tiene vida propia desde le momento que está dentro del embrión”.

— “En el curro de los derechos humanos, como lo denominó Macri en 2015, vamos a terminar con una vergüenza del pago de 2 mil millones de dólares a delincuentes y terroristas. Vamos a indemnizar a las víctimas de la subversión”.

Mauricio Macri:

— “El de la tecnología es uno de los 5 presupuestos que mas creció en nuestro gobierno. A la universidad le hemos dado aumentos por encima de la inflación. El Frente de Todos dice que le interesa la educación y ocultó las mediciones en todo su gobierno. Kicillof va a poner una narco-capacitación en toda al provincia en su gobierno”.

— “Me sorprende que Alberto Fernánez diga que yo destruí la economía cuando hace muy poco dijo que la ex presidenta Cristina Kirchner la destruyó; dijo cosas peores, que cerró la economía, la dejó sin reservas, aumentó la pobreza y la ocultó; digamos la verdad”.

— “Lamentablemente hemos visto que volvió el dedito acusador, el atril, la canchereada. el kirchnerismo no cambió, es lo mismo, esto depende de nosotros, sabemos que tenemos problemas pero traer los problemas del pasado no nos va a ayudar”.

— “Me sorprende que el candidato del Frente de Todos hable de corrupción y me sorprende que me diga yo que yo destruí la economía cuando él dijo que la expresidenta Cristina Kirchner destruyó la economía, que aumentó la pobreza y la ocultó. Si queremos llegar a consensos a partir del 10 de diciembre lo mejor que podemos hacer es decirle la verdad a la gente”.

D.S.