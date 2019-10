Debate presidencial 2019 en vivo : seguilo minuto a minuto en PERFIL

Anabella González/Juan Pablo Álvarez/Ayelén Bonino

Este es el primer debate presidencial de cara a las elecciones de octubre. Se desarrolla en la Universidad del Litoral, en Santa Fe. Seguilo en vivo por PERFIL:

-Mauricio Macri: Gracias al esfuerzo de los argentinos en estos años hemos resuelto los problemas que arrastramos hace décadas. Estoy acá para pedirles que sigamos trabajando juntos y logremos juntos estos cambios que faltan.

-Alberto Fernández: Tengo solo 13 minutos para poderles contar lo que quiero que hagamos juntos. Hace cuatro años alguien en un debate mintió mucho y alguien dijo la verdad, el que mintió es el Presidente. Empecemos a pensar qué país queremos. Podemos hacerlo. Es el desafío que tenemos.

-Nicolás Del Caño: Buenas noches a todos y a todas. Me crié en una familia trabajadora y vi sufrir a mis viejos. Después sufrí a Menem, De la rúa y después vino Macri. Se fugaron un PBI. Nos dejan una situación terrible, pero en esta situación también hay ganadores. Los bancos, los grupos empresarios, los terratenientes.

-José Luis Espert: A pesar de las trampas que algunos aquí presentes nos pusieron para competir, estamos. Yo, un ciudadano común, como vos. Argentina tiene solución si hacemos algo totalmente diferente a lo que se hizo hasta ahora.

-Juan José Gómez Centurión: Creo en Dios, en la Argentina y en el espíritu patriótico y los valores que tienen que ver con la vida, la libertad y la propiedad privada. Siendo muy joven combatí políticas la sobe de las islas malvina y como funcionario me tocó luchar contra la mafia de la trata de personas, contrabando y narcotráfico.

-Roberto Lavagna: Creo que somos conscientes de que los argentinos vivimos una muy complicada crisis económica y social. No va a ser fácil, pero vamos a salir, como salimos en 2001. En la medida que pongamos el hombre y que seamos capaces de repartir de manera equitativa los costos de esta crisis. Hay un economía por levantar que está paralizada.

Bloque temático: Relaciones Internacionales

-Alberto Fernández: Todos sabemos que la globalización es un desafío que tenemos que enfrentar. Podemos estar en el mundo global preservando los derechos de la gente. Hay muchos países que se han unido para enfrentar la globalización. Nosotros estamos en el Mercosur, y hay que volver a potenciarlo. No le tengo miedo a la apertura, lo que no voy a permitir es que eso se lleve puesto a nuestras industrias y al trabajo argentino. En estos años el gobierno se ocupó mucho de hacer comercio con el Reino Unido sobre las Islas Malvinas y olvidó nuestra soberanía en Malvinas. Nosotros vamos a volver a insistir en esa soberanía. En memoria de esos soldados, me voy a ocupar de que las cosas sean distintas.

-Centurión: Decimos que vamos a comercializar con todos los países del mundo sin restricciones ideológicas sin confundir el comercio con la diplomacia. Vamos a tratar que la Argentina pueda sostener a mediano plazo sus pretensiones sobre el continente antártico. Sostendremos el mandato constitucional por integrar las Malvinas al propio territorio. Malvinas es una causa nacional, pero nuestro modelo de defensa está desarticulado. Vamos a diseñar un sistema de defensa acorde a nuestro país.

-Del Caño: en primer lugar, quiero saludar al hermano pueblo de ecuador, que en estos momentos, con su levantamiento, nos está dando un ejemplo de dignidad y lucha. Macri salió corriendo a apoyar a Lenín Moreno. Hoy se está produciendo un ajuste en Ecuador, con muertos, con heridos, para pagar la deuda externa. O se está con Lenín Moreno o se está con los trabajadores, los indígenas y campesinos de Ecuador.

Hoy en el mundo vemos el creciente militarismo. La desigualdad entre ricos y pobres es brutal. De ese mundo surge Bolsonaro. Para el frente de izquierda la unidad es con la juventud que está luchando en todo el mundo, porque el capitalismo no va más. Es utópico, que nos quieran convencer que es un sistema que nos puede beneficiar a todos.

Quiero un minuto de silencio por los muertos por la represión en ecuador.

-Roberto Lavagna: Malvinas es algo para nosotros absolutamente irrenunciable. Seguramente, alcanzar los objetivos por la vía pacífica, implica cómo las crisis intenas debilitan la capacidad de negociación del país. Una política exterior que ha sido errática: Entre la sumisión o la verborragia. O concediendo todo lo que se pide o confrontando. El país tiene que concentrarse en el comercio, en las misiones de paz, en el medioambiente, las reglas de la comunidad internacional. Las reglas donde argentina tiene una personalidad esteblecida.

El Mercosur es un proyecto estratégico y hay que rescatarlo del estancamiento de los útlimos años. Hay que negociar con otros bloques, pero con mucho cuidado. El acuerdo con la UE puede ser una oportunidad o puede repetir los períodos de sumisión de la Argentina.

-Espert: Festejamos que el gobierno de Mauricio Macri nos haya sacado de la cloaca en que nos puso quien probablemente vuelva a ganar este año. Sin duda que las Malvinas son Argentinas, ahora bien, hace más de 180 años que el Reino Unido las ha usurpado, pero la manera realista de recuperarlas es haciendo los cambios de fondo para que Argentina tenga como mínimo los niveles de vida que tiene el Reino Unido, para que sea inexcusable el reclamo junto a los isleños. El candidato del frente de Todos nos dice que no hay una dictadura, nosotros creemos que sí, y que hay que hacer un máximo esfuerzo para remover a Nicolás Maduro y que haya elecciones cristalinas. Argentina está muy endeudada, pero o vivimos del comercio, o si nos endeudamos, respetemos los contratos y no hagamos lo que hicimos en diciembre de 2001.

-Macri: Cuando llegamos la Argentina era uno de los países más aislados del mundo. Personalmente me dediqué a trabar una relación de confianza con los líderes del mundo mundo, relanzamos el Mercosur, recuperamos relación dañada con Uruguay y Paraguay.

Intercambio de 30 segundos entre candidatos

-Lavagna: No es cierto que las exportaciones estén subiendo ni mucho menos que la participación de las pymes haya subido. Salvo en commodities no hemos progresado. Eso refleja el bajo nivel de actividad económica argentina.

-Macri: Cristina condecoró con la orden de San Martín a Maduro. En esto no puede haber doble discursos, o se está con la dictadura o con la democracia. La neutralidad es avalar la dictadura.

-Del Caño: Quiero utilizar este tiempo y quiero que corra el reloj para hacerle un homenaje a los trabajadores e indígenas de Ecuador que han muerto por la represión del FMI.

-Lavagna: quiero destacar un sector donde hay un progreso en materia de exportaciones. En industria del conocimiento. Fue una ley de 2004 que afortunadamente ha sido prorrogada, extendida y ampliado.

-Macri: Cuando llegamos se habían roto las relaciones necesarias para combatir el nacrocatrico. Las retomamos y cooperando con los otros países hemos dado una batalla durísima. tenemos claro que defender la familia argentina es enfrentar el narcotráfico, nos preocupan algunas definiciones que hemos encontrado en la oposición.

-Alberto: Debo confesar que me impresiona cuando el Presidente dice las cosas que dice. No sé qué país gobierna. Las relaciones internacionales no es sacarse fotos con los líderes, pasaron siete semestres, no entró un centavo de inversiones de esos países. Tenemos que hacer las cosas con seriedad, relacionarnos de tal forma que la Argentina tenga provecho, no alcanza con una foto, ni con un G20.

-Espert: Roberto Lavagna decía que el Mercosur hay que rescatarlo, creemos que fue un simulacro, impuesto por el expresidente Menem. El comercio es con todo el mundo, nada podemos rescatar de comercio solo con pares similares a nosotros.

-Del Caño: Sobre Venezuela, la postura del FIT es muy clara. Nunca apoyamos el autoritamismo de Maduro. Pero Macri es un lamebotas de Estados Unidos y de Trump. Y Massa saludó ese intervención extranjera. Para nosotros es el pueblo de Venezuela el que tiene que resolver esta crisis a su favor.

-Centurión: Me encantaría que hagamos geopolítica en nuestro país. Las fronteras siguen siendo un colador. Me gustaría tener las políticas migratorias y las herramientas necesarias que tiene el resto de los países de la región. Apuntó en contra a que “con nuestros impuestos sigamos pagando carreras universitarias y planes sociales a los extranjeros”.

Tema 2: Economía y Finanzas (22 minutos)

-Del Caño: Mauricio Macri llegó prometiendo pobreza 0. Pero se va con 4 millones de personas más que han caído en la pobreza. En estos años ha a habido ganadores. Los grandes bancos ganaron por mes el equivalente a los ingresos de 600 mil trabajadores. El pueblo trabajador no tiene por qué pagar esa fiesta. La fuga de capitales es uno de los principales problemas que tiene el país. Proponemos una banca estatal única. Quiero saber cómo (los demás) van a resolver esta nueva fuga de capitales. Quisiera saber si los candidatos de la oposición están dispuestos a derogar todas las leyes que afectaron el nivel de vida de nuestros jubilados y jubiladas. Queremos anular los tarifazos. Queremos saber si van votar la ley para revertir los tarifazos o van a convalidar la estafa de Macri. Hay que actualizar la AUH por inflación. Esta deuda es ilegítima e ilegal. La crisis la tienen que pagar los ricos, que son los responsables de esta situación.



En desarrollo