Video | Romina Del Pla quisiera debatir con Cristina Kirchner

Romina Del Pla, compañera de fórmula de Nicolás Del Caño, dijo que le hubiera gustado debatir con Cristina Kirchner y los demás candidatos a la vicepresidencia pero que “al igual que los candidatos a presidente, si pudieran elegir, la mayoría no vendría”.

“Lo estuve reclamando en todos los lugares posible”, dijo la candidata del Frente de Izquierda a PERFIL desde el lugar donde se celebró el primer debate de los candidatos Mauricio Macri, Alberto Fernández, José Luis Espert, Juan Gómez Centurión, Roberto Lavagna y Nicolás Del Caño.

“Los candidatos a vice que no están obligados a debatir, no quieren hacerlo”, aseguró Del Pla, quien justificó que “una de las grandes cosas que hacen durante la campaña electoral es disimular sus verdaderos programas, por eso no quieren debatir”.

Refiriéndose puntualmente a la expresidenta Cristina Kirchner, Del Plá opinó que “ella eligió a otro candidato [Fernández] para dar una imagen de cierta moderación, de un candidato ‘pasable’ para todo el sector de las patronales y los bancos, y están a fondo en esa posición”.

D.S.