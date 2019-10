Pichetto: "La señora está hablando con Raúl Castro y con Maduro"

El senador y candidato a vicepresidente Miguel Angel Pichetto cuestionó la postura sobre Venezuela del Frente de Todos y advirtió: "La señora está hablando con Raúl Castro y con Maduro, y eso nos lleva a la noche más oscura", dijo en diálogo con Radio Perfil. En el programa especial del debate presidencial que conduce Edi Zunino y del que participa Jorge Fontevecchia desde Santa Fe, el compañero de fórmula de Mauricio Macri consideró que el Presidente tuvo el "control" del debate y que mantuvo "una posición razonable.

Para el senador, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tuvo una posición arrogante y de suficiencia, "que no fue buena". También consideró que la postura de Fernández de nombrar a Daniel Scioli en alusión al debate de 2015 fue innecesario. "No le sumó nada, un muy mal comienzo, no creo que mucha gente lamente el resultado de 2015", explicó.

"(En un debate) En general uno denuncia cosas y hace propuestas. Indudablemente hay cosas que se pudieron ordenar y otras no", indicó. También analizó que "la posición más inconsistente fue la de Lavagna y Gómez Centurión. Gómez Centurión defiende las dos vidas, ese tema también lo defiende Macri. El más consistente de sus posiciones ha sido Espert. Esta es mi visión de la segunda fila del debate", precisó.

En tanto, Pichetto descartó una intervención militar en Venezuela. Y consideró que Macri se fue bien de este primer debate.