Con ABBA ya son diez los artistas que prohíben a Trump usar sus canciones en campaña

ABBA pidió a Donald Trump que no use en su campaña presidencial tres de sus canciones más famosas: Money, Money, Money; The Winner Takes It All (Ganador se lleva todo) y Dancing Queen. También que las elimine de los videos donde el equipo del candidato las utilizó.

Según el medio nórdico Svenska Dagbladet, los tres hits mencionados fueron la banda sonora del acto que Donald Trump realizó en St.Cloud (Minnesota). Y había un motivo: Minnesota es el estado que registra la mayor población sueca en Estados Unidos. Universal Music, la compañía discográfica de ABBA, dijo que el equipo de campaña de Trump no les había pedido autorización para usar música o videos de ABBA y que las imágenes del acto en Minnesota deben ser "eliminadas de inmediato". Los cuatro integrantes del grupo –Björn Ulvaeus, Benny Andersson, Agnetha Fältskog, y Anni-Frid Lyngstad– respaldaron ese pedido.

Así, con ABBA ya son diez los artistas que accionaron de igual manera contra el uso de sus canciones en la campaña de Donald Trump. Hace un par de semanas fue Céline Dion quien se pronunció en contra del uso de My Heart Will Go On en un acto de campaña en Montana; y un poco antes Beyoncé prohibió que el expresidente tome su canción Freedom, que es la que sí usa como tema principal de campaña, Kamala Harris.

En listado de artistas que pidieron a Donald Trump que en esta campaña –y en la de 2016– no haga de sus canciones la banda sonora de sus actos proselitistas o de los videos posteriores, están los Rolling Stones, Adele, Rihanna, Queen, Neil Young, Bruce Springsteen, Elton John, y Gun N’Roses. You Can't Always Get What You Want (No siempre podés conseguir todo lo que querés) es una de las canciones que Trump utilizó de los Rolling Stones. De Adele, dos hits, Rolling in the Deep y Skyfall. Como casi todos los artistas, Rihanna no quería quedar asociada al candidato republicano, por eso accionó cuando Trump puso en un acto de campaña Don't Stop the Music. En el caso de Queen, la banda sonora de la Convención Nacional Republicana de 2016 fue su famoso We are the Champions. Rocket Man y Tiny Dancer son las canciones de Elton John que estuvieron en mitines políticos de Trump.

La queja de Guns N’Roses fue cuando musicalizaron un acto de 2018 con el hit Sweet Child of mine. Cuando Trump comenzó en 2016 su primera campaña presidencial, Guns N’Roses dio un recital en Río de Janeiro y modificó la letra de la canción Civil war (Guerra civil) para expresar lo que sentían ante la entonces posibilidad de que el empresario fuera presidente. Gens N’Roses cambió la frase que dice "Look at the fear we're fedding" (mira el miedo que estamos alimentando) por "Look at the fear Trump's feeding" (mira el miedo que Trump está alimentando).

